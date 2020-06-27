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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200627/1573571061.html
Появилось видео нападения на съемочную группу Собчак в монастыре на Урале
В Сети появилось видео потасовки, которая произошла на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области во время приезда Ксении Собчак со... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-28T08:00
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
союз журналистов россии
ксения собчак
свердловская область
общество
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https://ria.ru/20200627/1573565925.html
https://ria.ru/20200618/1573089905.html
Провоцировала оно и получила)
127
Вот ей оно надо ? она хочется чтобы каждый её ненавидел ? Но почему ?
100
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свердловская область
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/154948/74/1549487425_0:109:2918:1750_1400x0_80_0_0_93bd59ce9a511b48874ab60106a1acfb.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
схиигумен сергий (николай романов), союз журналистов россии, ксения собчак, свердловская область, общество

Появилось видео нападения на съемочную группу Собчак в монастыре на Урале

21:57 27.06.2020 (обновлено: 08:00 28.06.2020)
34496
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео потасовки, которая произошла на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области во время приезда Ксении Собчак со съемочной группой.
На опубликованных кадрах видно, что журналистка долго препиралась с монахинями и просила дать ей возможность поговорить со схиигуменом Сергием, запрещенном в священнослужении после заявлений о "псевдопандемии" COVID-19.
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Вчера, 18:50Религия и мировоззрение
Епархия порекомендовала не посещать монастырь, где напали на Собчак
Находившиеся на территории религиозной общины верующие несколько раз пытались отобрать камеру у документалиста Сергея Ерженкова. По их словам, съемка в монастыре запрещена.
В какой-то момент началась драка между одним из членов команды Собчак и обитателями монастыря. Телеведущая хотела прийти ему на помощь, но ее взяла за руку одна из монахинь. Собчак споткнулась и упала. В это время Ерженкова повалили на землю и забрали камеру.
Ранее Собчак написала в Telegram, что на нее напали во время подготовки материала для расследования о схиигумене Сергии и об избиении в монастыре детей. Позднее она отметила, что оформила заявление в полицию и намерена подать судебные иски после инцидента.
В Екатеринбургской епархии подчеркнули, что с первого дня просили представителей СМИ не нагнетать ситуацию вокруг Среднеуральского монастыря, где сложилась "духовно нездоровая обстановка".
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
18 июня, 08:00Религия и мировоззрение
Что происходит в "захваченном" скандальным схиигуменом Сергием монастыре
В Союзе журналистов России назвали нападение на Собчак неприемлемым. При этом в СЖР заметили, что для работы в таких закрытых организациях часто необходимо специальное разрешение, которого у съемочной группы, вероятно, не было.
Схиигумена запретили в служении после его заявления о том, что ситуация с коронавирусом — это "псевдопандемия", россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы". Сейчас он находится под церковным судом. Из-за публичных высказываний на отца Сергия также завели административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
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Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)Союз журналистов РоссииКсения СобчакСвердловская областьОбщество
Популярные комментарии
Провоцировала оно и получила)
27 июня, 21:58
Илья Jlord
11640007
Вот ей оно надо ? она хочется чтобы каждый её ненавидел ? Но почему ?
27 июня, 22:06
Валар Дахаэрис
75200005
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