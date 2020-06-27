Появилось видео нападения на съемочную группу Собчак в монастыре на Урале

На опубликованных кадрах видно, что журналистка долго препиралась с монахинями и просила дать ей возможность поговорить со схиигуменом Сергием , запрещенном в священнослужении после заявлений о "псевдопандемии" COVID-19.

Находившиеся на территории религиозной общины верующие несколько раз пытались отобрать камеру у документалиста Сергея Ерженкова. По их словам, съемка в монастыре запрещена.

В какой-то момент началась драка между одним из членов команды Собчак и обитателями монастыря. Телеведущая хотела прийти ему на помощь, но ее взяла за руку одна из монахинь. Собчак споткнулась и упала. В это время Ерженкова повалили на землю и забрали камеру.

Ранее Собчак написала в Telegram, что на нее напали во время подготовки материала для расследования о схиигумене Сергии и об избиении в монастыре детей. Позднее она отметила, что оформила заявление в полицию и намерена подать судебные иски после инцидента.

В Екатеринбургской епархии подчеркнули, что с первого дня просили представителей СМИ не нагнетать ситуацию вокруг Среднеуральского монастыря, где сложилась "духовно нездоровая обстановка".

Союзе журналистов России назвали нападение на Собчак неприемлемым. При этом в СЖР заметили, что для работы в таких закрытых организациях часто необходимо специальное разрешение, которого у съемочной группы, вероятно, не было.