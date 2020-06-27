Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200627/1573570993.html
Мэр Конотопа сжег российский флаг у здания посольства в Киеве
Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин сжег российский флаг возле здания посольства России в Киеве. Видео, в котором Семенихин сжигает флаг, он... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-28T04:30
россия
анатолий шарий
донецкая народная республика
владимир семенихин
верховная рада украины
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148051/48/1480514807_0:206:3016:1902_1400x0_80_0_0_94545db441277bb458f5830eafa6fc2f.jpg
https://ria.ru/20200625/1573454645.html
https://ria.ru/20200123/1563785602.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148051/48/1480514807_0:206:3016:1902_1400x0_80_0_0_94545db441277bb458f5830eafa6fc2f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148051/48/1480514807_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_49601f7889ab6a171a78811d7e1d7d17.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148051/48/1480514807_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_02dd696a42854ac3ab36dceab0bf4a6e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анатолий шарий, донецкая народная республика, владимир семенихин, верховная рада украины, оон, украина, в мире

Мэр Конотопа сжег российский флаг у здания посольства в Киеве

21:55 27.06.2020 (обновлено: 04:30 28.06.2020)
0
© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкСотрудники службы безопасности у посольства Российской Федерации в Киеве
Сотрудники службы безопасности у посольства Российской Федерации в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Сотрудники службы безопасности у посольства Российской Федерации в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин сжег российский флаг возле здания посольства России в Киеве. Видео, в котором Семенихин сжигает флаг, он опубликовал на своей странице в Facebook в субботу.
"Нахожусь сейчас возле посольства страны-оккупанта. Что я здесь делаю? Я сейчас делаю ответ Толику Шарию (украинский видеоблогер Анатолия Шарий, лидер "Партии Шария" - ред.), который недавно уже в который раз выпустил обо мне видеоролик, в котором якобы разоблачает меня там в чем-то. Посмотрев этот ролик, я понял, что единственный мой грех - это то, что я в свое время сжег российский флаг и включал гимн, направляя колонку в сторону сепаратистов… Толик Шарий, передаю тебе привет и торжественно сжигаю твой флаг… Пусть твои владельцы тебе звонят и говорят: "Зачем ты такое делаешь, и теперь российские флаги жгут прямо под посольством?" - сказал Семенихин на видео.
Автомобиль полиции на Украине
25 июня, 12:06
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Затем он включил гимн Украины и под него сжег российский флаг.
О каком именно видео и о каких именно "разоблачениях" идет речь, Семенихин не объяснил, но Шарий в конце 2019 года публиковал видео, в котором высмеивал политику властей Конотопа. Сам Шарий известен своими пророссийскими взглядами. Семенихин же является бывшим участником АТО ("антитеррористической операции" в Донбассе в 2014-2019 года), член националистического объединения "Свобода".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
23 января, 15:13
В Херсоне подожгли офис "Партии Шария"
000000
Обсудить 0
РоссияАнатолий ШарийДонецкая Народная РеспубликаВладимир СеменихинВерховная Рада УкраиныООНУкраинаВ мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала