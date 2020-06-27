https://ria.ru/20200627/1573570963.html
В Палестине число заболевших COVID-19 превысило две тысячи человек
Число случаев заражения COVID-19 в Палестине увеличилось на 258 за минувшие сутки и достигло 2053, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T21:53
2020-06-27T22:29
распространение нового коронавируса
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палестина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хеврон (провинция), палестина, в мире