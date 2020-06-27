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Полет российских Ту-142 над Арктикой сняли на видео
Минобороны опубликовало кадры полета российских противолодочных самолетов Ту-142МК над водами Баренцева и Норвежского морей, а также Тихого океана. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-28T06:54
россия
норвежское море
ту-142
норвегия
сша
безопасность
в мире
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РИА Новости
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Кадры полета самолетов Ту-142МК над Баренцевым и Норвежским морями
Российские противолодочные самолеты Ту-142МК выполнили полеты над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Тихим океаном, их сопровождали истребители США и Норвегии. Над нейтральными водами Норвежского моря на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
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россия, норвежское море, ту-142, норвегия, сша, безопасность, в мире

Полет российских Ту-142 над Арктикой сняли на видео

21:44 27.06.2020 (обновлено: 06:54 28.06.2020)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры полета российских противолодочных самолетов Ту-142МК над водами Баренцева и Норвежского морей, а также Тихого океана.
На отдельных отрезках маршрута российскую авиагруппу сопровождали истребители ВВС Норвегии и США.
В Минобороны подчеркнули, что полет российских самолетов выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушений границ других государств.
Учебные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ
23 мая, 09:10Новое оружие России
Два Ту-142 пролетели девять тысяч километров над Тихим океаном
947400010
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РоссияНорвежское мореТу-142НорвегияСШАБезопасностьВ мире
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