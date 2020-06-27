https://ria.ru/20200627/1573570865.html
Полет российских Ту-142 над Арктикой сняли на видео
Минобороны опубликовало кадры полета российских противолодочных самолетов Ту-142МК над водами Баренцева и Норвежского морей, а также Тихого океана. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T21:44
2020-06-28T06:54
россия
норвежское море
ту-142
норвегия
сша
безопасность
в мире
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россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры полета самолетов Ту-142МК над Баренцевым и Норвежским морями
Российские противолодочные самолеты Ту-142МК выполнили полеты над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Тихим океаном, их сопровождали истребители США и Норвегии. Над нейтральными водами Норвежского моря на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
2020-06-27T21:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, норвежское море, ту-142, норвегия, сша, безопасность, в мире