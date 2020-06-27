В системе регистрации на рейсы авиакомпании S7 произошел сбой

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В системе регистрации на рейсы российской авиакомпании В системе регистрации на рейсы российской авиакомпании S7 произошел сбой, ожидаются задержки рейсов, эксперты компании уже занимаются восстановлением работы системы, сообщила РИА Новости представитель компании.

"Эксперты S7 Airlines уже занимаются восстановлением работы системы регистрации на рейсы. Мы рекомендуем пассажирам приезжать в аэропорт заранее и приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сказала собеседница агентства.

Представитель компании отметила, что сбой продолжается около часа, из-за чего ожидаются вынужденные задержки рейсов.

"S7 Airlines уже проводит смс-информирование всех пассажиров", - добавила она.