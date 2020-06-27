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В системе регистрации на рейсы авиакомпании S7 произошел сбой
В системе регистрации на рейсы российской авиакомпании S7 произошел сбой, ожидаются задержки рейсов, эксперты компании уже занимаются восстановлением работы... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T21:35
s7 airlines
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
s7 airlines, общество

В системе регистрации на рейсы авиакомпании S7 произошел сбой

21:34 27.06.2020 (обновлено: 21:35 27.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница авиакомпании S7
Сотрудница авиакомпании S7
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудница авиакомпании S7. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В системе регистрации на рейсы российской авиакомпании S7 произошел сбой, ожидаются задержки рейсов, эксперты компании уже занимаются восстановлением работы системы, сообщила РИА Новости представитель компании.
"Эксперты S7 Airlines уже занимаются восстановлением работы системы регистрации на рейсы. Мы рекомендуем пассажирам приезжать в аэропорт заранее и приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сказала собеседница агентства.
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Представитель компании отметила, что сбой продолжается около часа, из-за чего ожидаются вынужденные задержки рейсов.
"S7 Airlines уже проводит смс-информирование всех пассажиров", - добавила она.
Представитель компании уточнила, что в настоящее время процесс регистрации переводится в локальную систему аэропортов.
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S7 AirlinesОбщество
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