https://ria.ru/20200627/1573570621.html
В системе регистрации на рейсы авиакомпании S7 произошел сбой
В системе регистрации на рейсы российской авиакомпании S7 произошел сбой, ожидаются задержки рейсов, эксперты компании уже занимаются восстановлением работы... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T21:34
2020-06-27T21:35
s7 airlines
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
s7 airlines, общество
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
В системе регистрации на рейсы российской авиакомпании S7
произошел сбой, ожидаются задержки рейсов, эксперты компании уже занимаются восстановлением работы системы, сообщила РИА Новости представитель компании.
"Эксперты S7 Airlines уже занимаются восстановлением работы системы регистрации на рейсы. Мы рекомендуем пассажирам приезжать в аэропорт заранее и приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сказала собеседница агентства.
Представитель компании отметила, что сбой продолжается около часа, из-за чего ожидаются вынужденные задержки рейсов.
"S7 Airlines уже проводит смс-информирование всех пассажиров", - добавила она.
Представитель компании уточнила, что в настоящее время процесс регистрации переводится в локальную систему аэропортов.