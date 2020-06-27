Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Телеведущая Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области

Ранее Собчак сообщила о том, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. В Екатеринбургской епархии РИА Новости ранее заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам. Там также порекомендовали не посещать монастырь, где произошел инцидент.

"Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски", — написала Собчак в телеграм-канале, отметив, что часть "свидетельств" сохранена на других флешках.

Она также добавила, что фильм, над которым работает съемочная группа, готовится для канала #ОсторожноСобчак.

Ранее отец Сергий заявил, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", а россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны". Он также говорил, будто народ "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Священник призывал выходить на улицы и протестовать. После этого епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов на фоне пандемии. Он распространял видеообращения через ютьюб. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении схиигумена в служении. Он находится под церковным судом.