Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200627/1573570406.html
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T22:34
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
новости - религия и мировоззрение
ксения собчак
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155555/07/1555550709_212:0:2539:1309_1400x0_80_0_0_76871de7fa2672a9b94ab54194db179d.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200627/1573569137.html
https://ria.ru/20200627/1573565925.html
Расистка Собчак ловит хайп где только может.
177
Кто бы сомневался! Ради этого она все и "замутила".
171
40
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155555/07/1555550709_212:0:2539:1309_1400x0_80_0_0_76871de7fa2672a9b94ab54194db179d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155555/07/1555550709_789:0:2534:1309_1400x0_80_0_0_ce3db3cde1cfb13f48ad13f79518375a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155555/07/1555550709_1007:0:2316:1309_1400x0_80_0_0_8a98b1955ddf2ee074e46328cf3f8d9f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, новости - религия и мировоззрение, ксения собчак, общество

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

21:26 27.06.2020 (обновлено: 22:34 27.06.2020)
223048
© Ксения Собчак \ YoutubeТелеведущая Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак
© Ксения Собчак \ Youtube
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
Ранее Собчак сообщила о том, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. В Екатеринбургской епархии РИА Новости ранее заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам. Там также порекомендовали не посещать монастырь, где произошел инцидент.
"Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски", — написала Собчак в телеграм-канале, отметив, что часть "свидетельств" сохранена на других флешках.
Она также добавила, что фильм, над которым работает съемочная группа, готовится для канала #ОсторожноСобчак.
Ксения Собчак
Вчера, 20:35
"Событие яркое". В СЖР сочли неприемлемым нападение на Собчак на Урале
Ранее отец Сергий заявил, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", а россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны". Он также говорил, будто народ "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Священник призывал выходить на улицы и протестовать. После этого епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов на фоне пандемии. Он распространял видеообращения через ютьюб. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении схиигумена в служении. Он находится под церковным судом.
На клирика из-за его публичных высказываний также завели административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Вчера, 18:50Религия и мировоззрение
Епархия порекомендовала не посещать монастырь, где напали на Собчак
831047718192
Обсудить 40
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряНовости - Религия и мировоззрениеКсения СобчакОбщество
Популярные комментарии
Расистка Собчак ловит хайп где только может.
27 июня, 21:29
egorka.popov.61
165000210
Кто бы сомневался! Ради этого она все и "замутила".
27 июня, 21:30
ЕЕлена
16320015
Рекомендуем
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
Епархия прокомментировала слова Собчак о нападении в монастыре
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства Великобритании в Москве
На здании посольства Британии в Москве появился флаг ЛГБТ
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Анна Кузнецова
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Ксения Собчак
Появилось видео нападения на съемочную группу Собчак в монастыре на Урале
Сотрудники службы безопасности у посольства Российской Федерации в Киеве
Мэр Конотопа сжег российский флаг у здания посольства в Киеве
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Львовский журналист Остап Дроздов
Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
Снимок коронавируса COVID-19
Ученые из США нашли у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Сотрудница скорой помощи в Бишкеке
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Больница
Неспособная забеременеть женщина оказалась мужчиной
Флаг Малави
СМИ: лидер оппозиции Малави победил на выборах президента
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Епархия порекомендовала не посещать монастырь, где напали на Собчак
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Полиция подтвердила гибель двух людей при стрельбе в Калифорнии
08:19Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи
08:12В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
08:08В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
08:05В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
07:46Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса
07:14В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки
07:07Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
07:07В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
06:34В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
06:08Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
06:07В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
05:52Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
05:48СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
05:20СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
05:11Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
05:05Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
04:57Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
04:47В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
04:36В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart
Лента новостейМолния