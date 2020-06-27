https://ria.ru/20200627/1573570406.html
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T21:26
2020-06-27T22:34
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
новости - религия и мировоззрение
ксения собчак
общество
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https://ria.ru/20200627/1573565925.html
egorka.popov.61
Расистка Собчак ловит хайп где только может.
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Елена
Кто бы сомневался! Ради этого она все и "замутила".
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155555/07/1555550709_212:0:2539:1309_1400x0_80_0_0_76871de7fa2672a9b94ab54194db179d.jpg
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, новости - религия и мировоззрение, ксения собчак, общество
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Телеведущая Ксения Собчак
сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
.
Ранее Собчак сообщила о том, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. В Екатеринбургской епархии РИА Новости ранее заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам. Там также порекомендовали не посещать монастырь, где произошел инцидент.
"Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски", — написала Собчак в телеграм-канале, отметив, что часть "свидетельств" сохранена на других флешках.
Она также добавила, что фильм, над которым работает съемочная группа, готовится для канала #ОсторожноСобчак.
Ранее отец Сергий заявил, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", а россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны". Он также говорил, будто народ "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Священник призывал выходить на улицы и протестовать. После этого епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов на фоне пандемии. Он распространял видеообращения через ютьюб. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении схиигумена в служении. Он находится под церковным судом.
На клирика из-за его публичных высказываний также завели административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.