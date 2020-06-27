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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573570361.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 9,6 миллиона
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 9,6 миллиона, число жертв приближается к 500 тысячам, следует из данных Всемирной... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T21:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус covid-19, воз, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 9,6 миллиона

21:29 27.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 9,6 миллиона, число жертв приближается к 500 тысячам, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.
По данным ВОЗ, за все время коронавирусом в мире заразились 9 653 048 человек, 491 128 пациентов с COVID-19 скончались.
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Вчера, 11:18Распространение нового коронавируса
В России провели более 18,7 миллиона тестов на коронавирус
Согласно информации организации, за последние сутки количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на 179 316, зафиксировали еще 6 866 летальных исходов.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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