https://ria.ru/20200627/1573570307.html
В Оке в Коломне утонула семилетняя девочка
Тело семилетней девочки с признаками утопления обнаружили в субботу в реке Оке в подмосковной Коломне, сообщает ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T21:21
2020-06-27T21:21
следственный комитет россии (ск рф)
коломна
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200627/1573553838.html
https://ria.ru/20200625/1573490246.html
1
коломна
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), коломна, московская область (подмосковье), происшествия