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В Оке в Коломне утонула семилетняя девочка
Тело семилетней девочки с признаками утопления обнаружили в субботу в реке Оке в подмосковной Коломне, сообщает ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T21:21
следственный комитет россии (ск рф)
коломна
московская область (подмосковье)
происшествия
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коломна
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), коломна, московская область (подмосковье), происшествия

В Оке в Коломне утонула семилетняя девочка

21:21 27.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновВид города Коломна Московской области
Вид города Коломна Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид города Коломна Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Тело семилетней девочки с признаками утопления обнаружили в субботу в реке Оке в подмосковной Коломне, сообщает ГСУ СК по Московской области.
По предварительным данным, ребенок купался в реке вместе с родителями. Когда взрослые далеко отплыли от берега, девочка, оставшись без присмотра, утонула.
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"27 июня 2020 года в реке Оке в городе Коломне обнаружено тело семилетней девочки с признаками утопления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи организовали доследственную проверку.
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Следственный комитет России (СК РФ)КоломнаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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