Испания оставила в силе запрет на заход в порты круизных судов

МАДРИД, 27 июн - РИА Новости. Испанские власти оставили в силе запрет за заход в порты круизных лайнеров, говорится в постановлении министерства транспорта.

Запрет на заход иностранных пассажирских судов в испанские порты был введен 12 марта. Мера не касается лишь государственных, торговых судов, а также судов с гуманитарными целями, медицинских и экстренных служб. Исключения для остальных возможны только в экстренных случаях и с согласия министерства здравоохранения. Несмотря на то, что 21 июня в стране перестал действовать режим повышенной готовности, а также были открыты границы для европейских граждан, власти оставили закрытыми порты для иностранных туристов.

"В случае круизных лайнеров, пассажирских судов для отдыха, путешествия которых продолжаются несколько дней или недель, и которые останавливаются в разных портах для туристических визитов, если произойдет один случай COVID-19 на одном из этих судов, это может иметь большое влияние на здоровье населения", - говорится в документе.

Министерство обращает внимание, что суда подобного рода представляют повышенную опасность передачи вируса.

В своем постановлении минтранс ссылается на распоряжение Европейской комиссии, в котором говорится, что прежде чем возобновлять передвижение круизных судов, операторы должны "применить строгие процедуры для снижения риска заражения на борту".

"Необходимо снизить риск, связанный с передвижением и перевозкой пассажиров круизных лайнеров… Все еще сложная ситуация и трудно прогнозируемая динамика ее развития делают нежелательным снятие ограничений", - говорится в постановлении. Исключения, как и прежде, могут делаться только для отдельных судов по согласованию с министерством здравоохранения.

Испания - одна из самых пострадавших от пандемии COVID-19 стран. По официальным данным минздрава, ее жертвами стали 28,3 тысячи человек. При помощи тестов ПЦР выявлено почти 250 тысяч случаев заболевания, хотя проводимое минздравом исследование на антитела свидетельствует, что болезнь перенесли 2,3 миллиона человек, то есть 5% жителей.

Режим повышенной готовности был отменен в Испании 21 июня, хотя постоянно происходят локальные вспышки заболевания. Например, на этой неделе в четырех комарках Арагона вновь были введены дополнительные санитарные ограничения. Кроме того, в четверг был подтвержден диагноз коронавируса у 90 человек, работающих и живущих в центре Красного Креста в Малаге . В этом центре находятся в основном нелегальные мигранты. Сейчас он изолирован. Только за минувшие сутки в Испании было выявлено почти 200 новых случаев заболевания.