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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200627/1573570233.html
Венесуэла обвинила посольство Испании в подготовке морского вторжения
Морское вторжение в Венесуэлу, которое удалось предотвратить 3 мая, готовил оппозиционер Леопольдо Лопес, скрывающийся от правосудия в посольстве Испании в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T22:07
попытка госпереворота в венесуэле
хуан гуаидо
леопольдо лопес
николас мадуро
евросоюз
мид испании‎
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испания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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хуан гуаидо, леопольдо лопес, николас мадуро, евросоюз, мид испании‎, венесуэла, сша, испания, в мире

Венесуэла обвинила посольство Испании в подготовке морского вторжения

21:20 27.06.2020 (обновлено: 22:07 27.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Знаменский / Перейти в фотобанкГорода Мира. Каракас
Города Мира. Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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КАРАКАС, 27 июн — РИА Новости. Морское вторжение в Венесуэлу, которое удалось предотвратить 3 мая, готовил оппозиционер Леопольдо Лопес, скрывающийся от правосудия в посольстве Испании в Каракасе. Об этом сообщил министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес.
Как заявил Родригес, выступая в резиденции правительства, "все элементы планирования вооруженного вторжения" разрабатывались в резиденции посла Испании в Каракасе.
Он отметил, что посол Испании должен был быть в курсе планов по дестабилизации власти, которые готовил Лопес в дипмиссии.
"Знает ли правительство Испании, что Леопольдо Лопес продолжает проводить видеоконференции с единственной целью — претворить в жизнь свои планы убийства президента Николаса Мадуро? Послу Испании такое кажется нормальным?" — спросил Родригес.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
5 июня, 07:15
Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
Он обратился к верховному представителю ЕС по иностранным делам с вопросом, согласен ли он с тем, что в посольстве страны — члена Евросоюза планируются преступные действия против Венесуэлы.

Морское вторжение в Венесуэлу

Глава МВД Венесуэлы 3 мая сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения — двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти Соединенных Штатов и Колумбии утверждали, что не имеют отношения к этим событиям.
Леопольдо Лопеса приговорили в Венесуэле почти к 14 годам заключения. Его признали ответственным за происходившие в 2014 году массовые протесты, жертвами которых стали более 40 человек. С лета 2017-го он находился под домашним арестом. В конце апреля Лопеса освободили сторонники оппозиционера Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Лопес и Гуаидо пытались привлечь армию к действиям против законного правительства Мадуро, однако им это не удалось. Военные не раз заявляли о поддержке законных властей.
Суд Каракаса 2 мая отменил домашний арест Лопеса и выдал ордер на его арест. В настоящее время оппозиционер находится в резиденции испанского посла в Каракасе. Он не запрашивал политическое убежище. По испанскому законодательству сделать это можно, только находясь непосредственно на испанской территории. И. о. главы МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что Мадрид не допустит, чтобы Лопес занимался политической деятельностью, пока он находится в резиденции. Власти Венесуэлы заявили, что будут добиваться от Испании выдачи оппозиционера.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
24 июня, 13:59
Лавров: венесуэльцы устали от навязываемой извне конфронтации
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоЛеопольдо ЛопесНиколас МадуроЕвросоюзМИД Испании‎ВенесуэлаСШАИспанияВ мире
Популярные комментарии
За помидорый кредит опять? 😆... Тогда пенсии россиянам отменить совсем придётся!
28 июня, 00:06
nKnakis Kamakis
29910312
Хороший предлог для того, чтобы Россия поставила в Венесуэлу вооружение!
27 июня, 21:57
vvladimsam
121010418
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