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СМИ: сторонники демократов хотят использовать деньги от твитов Трампа
Активисты и организации, поддерживающие Демократическую партию, запустили кампанию под названием "Поражение от твита" (Defeat by Tweet), так они хотят собирать... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T21:11
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ: сторонники демократов хотят использовать деньги от твитов Трампа

21:11 27.06.2020
553
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Активисты и организации, поддерживающие Демократическую партию, запустили кампанию под названием "Поражение от твита" (Defeat by Tweet), так они хотят собирать средства за каждую запись американского лидера Дональда Трампа в социальной сети Twitter и намерены помешать ему переизбраться на ноябрьских выборах, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на автора проекта Ксандера Шульца.
Основная идея инициативы, по его словам, заключается в том, что желающие могут внести пожертвование от 1 до 10 центов за каждый твит президента США. Каждый взнос  от имени президента будет отправляться в специально созданный Фонд правосудия. Фонд включит в себя 15 политических организаций темнокожих жителей США.
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"Для нас это способ сделать так, чтобы наступили прямые последствия за его действия. Чем больше ненависти ты распространяешь, тем хуже будут твои шансы на переизбрание", - заявил каналу Шульц.
По его словам, Трамп в день публикует около 30 записей в Twitter, и таким образом в месяц набирается до 900 постов. Взносы можно будет делать на платформе Momentum с лимитом в 45 долларов в месяц на человека. Автор инициативы добавил, что если миллион человек будет жертвовать два цента за твит, то ежемесячно Фонд будет получать 18 миллионов долларов. 
Цель проекта - собрать от 50 до 100 миллионов долларов к ноябрю. На данный момент глава инвестиционной компании Galaxy Investment Partners Майкл Новогратц пообещал пожертвовать на кампанию один миллион долларов.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. От демократов в президенты баллотируется бывший вице-президент Джо Байден.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
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