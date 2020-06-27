СМИ: сторонники демократов хотят использовать деньги от твитов Трампа

"Для нас это способ сделать так, чтобы наступили прямые последствия за его действия. Чем больше ненависти ты распространяешь, тем хуже будут твои шансы на переизбрание", - заявил каналу Шульц.

По его словам, Трамп в день публикует около 30 записей в Twitter, и таким образом в месяц набирается до 900 постов. Взносы можно будет делать на платформе Momentum с лимитом в 45 долларов в месяц на человека. Автор инициативы добавил, что если миллион человек будет жертвовать два цента за твит, то ежемесячно Фонд будет получать 18 миллионов долларов.