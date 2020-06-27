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Белый дом не стал комментировать статью NYT о связях "Талибана" с Россией
Совет национальной безопасности США (СНБ) в субботу отказался прокомментировать РИА Новости публикацию газеты New York Times о том, что Россия якобы тайно... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T21:08
афганистан
талибан
сша
в мире
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афганистан
сша
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
афганистан, талибан, сша, в мире

Белый дом не стал комментировать статью NYT о связях "Талибана" с Россией

21:08 27.06.2020
1771
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Совет национальной безопасности США (СНБ) в субботу отказался прокомментировать РИА Новости публикацию газеты New York Times о том, что Россия якобы тайно предлагала афганским талибам награду за убийство американских военнослужащих.
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про РФ и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.
Позднее и радикальное движение "Талибан" опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане.
"Мы не комментируем якобы имевшие место внутренние обсуждения в совете СНБ", - заявил РИА Новости руководитель пресс-службы СНБ Джон Эллиот.
Здание Министерства иностранных дел России
Вчера, 10:22
МИД назвал статью NYT о действиях России в Афганистане вбросом
11001413
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АфганистанТалибанСШАВ мире
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