https://ria.ru/20200627/1573569719.html
В Набережных Челнах из-за непогоды упал второй башенный кран
Башенный кран рухнул в Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем, это уже второй рухнувший в городе в субботу кран,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:57
2020-06-28T04:31
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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https://ria.ru/20200627/1573568317.html
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573569898_0:333:864:819_1400x0_80_0_0_8a526901e18171c61abef434fa49c247.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия
КАЗАНЬ, 27 июн - РИА Новости.
Башенный кран рухнул в Набережных Челнах
на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем, это уже второй рухнувший в городе в субботу кран, сообщает ГУ МЧС
по Татарстану.
"В 19.50… поступило сообщение о падении строительного крана по адресу: Набережные Челны, поселок ЗЯБ, проспект Набережночелнинский, строительная площадка жилого комплекса "Междуречье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытии оперативной группы Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что на площадке строительные работы не производились, при падении крана высотой 60 метров строения не повреждены. Погибших и пострадавших нет.
Ранее региональное ГУМЧС сообщило, что по результатам мониторинга соцсетей была выявлена информация о падении башенного строительного крана в 34-м комплексе Набережных Челнов в ГСК "Ралли". Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место падения, установлено, что строительные работы также не производились, кран не эксплуатировался. Погибших и пострадавших нет.
В субботу в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, в субботу вечером и ночью местами на территории Татарстана прогнозировались очень сильный западный, северо-западный ветер и шквал до 25-27 метров в секунду, сильный ливень, крупный град.