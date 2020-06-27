В Набережных Челнах из-за непогоды упал второй башенный кран

КАЗАНЬ, 27 июн - РИА Новости. Башенный кран рухнул в Башенный кран рухнул в Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем, это уже второй рухнувший в городе в субботу кран, сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

"В 19.50… поступило сообщение о падении строительного крана по адресу: Набережные Челны, поселок ЗЯБ, проспект Набережночелнинский, строительная площадка жилого комплекса "Междуречье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии оперативной группы Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что на площадке строительные работы не производились, при падении крана высотой 60 метров строения не повреждены. Погибших и пострадавших нет.

Ранее региональное ГУМЧС сообщило, что по результатам мониторинга соцсетей была выявлена информация о падении башенного строительного крана в 34-м комплексе Набережных Челнов в ГСК "Ралли". Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место падения, установлено, что строительные работы также не производились, кран не эксплуатировался. Погибших и пострадавших нет.