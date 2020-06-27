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В Набережных Челнах из-за непогоды упал второй башенный кран
Башенный кран рухнул в Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем, это уже второй рухнувший в городе в субботу кран,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-28T04:31
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия

В Набережных Челнах из-за непогоды упал второй башенный кран

20:57 27.06.2020 (обновлено: 04:31 28.06.2020)
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© Фото : группа ГУ МЧС России по Татарстану во ВКонтактеБашенный кран рухнул в Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса
Башенный кран рухнул в Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса
© Фото : группа ГУ МЧС России по Татарстану во ВКонтакте
КАЗАНЬ, 27 июн - РИА Новости. Башенный кран рухнул в Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем, это уже второй рухнувший в городе в субботу кран, сообщает ГУ МЧС по Татарстану.
"В 19.50… поступило сообщение о падении строительного крана по адресу: Набережные Челны, поселок ЗЯБ, проспект Набережночелнинский, строительная площадка жилого комплекса "Междуречье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытии оперативной группы Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что на площадке строительные работы не производились, при падении крана высотой 60 метров строения не повреждены. Погибших и пострадавших нет.
Ранее региональное ГУМЧС сообщило, что по результатам мониторинга соцсетей была выявлена информация о падении башенного строительного крана в 34-м комплексе Набережных Челнов в ГСК "Ралли". Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место падения, установлено, что строительные работы также не производились, кран не эксплуатировался. Погибших и пострадавших нет.
В субботу в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, в субботу вечером и ночью местами на территории Татарстана прогнозировались очень сильный западный, северо-западный ветер и шквал до 25-27 метров в секунду, сильный ливень, крупный град.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)Набережные ЧелныПроисшествия
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