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Полицейский отбил маленького щенка от своры больших собак
Во время патрулирования недалеко от железнодорожных путей сотрудник патрульно-постовой службы сержант полиции города Артем Павел Мазур услышал жалобный визг... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T23:33
хорошие новости
хорошие новости
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
артем
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Хочу от себя сказать спасибо человеку, спасшему жизнь невинную и беззащитную. Если бы статья была о чёрствости полицейского, здесь уже бы тысяча комментариев была бы, а как хорошее сделано, так похвалить и сказать спасибо никто не считает нужным. Хорошее должно поощьряться. Реагировать только негативом на негатив - это вошло в привычку и это не есть правильно и хорошо.
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10
артем
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879517_0:147:2925:1792_1400x0_80_0_0_76a8a1fe53a77cc49ca171798f953013.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, министерство внутренних дел рф (мвд россии), артем

Полицейский отбил маленького щенка от своры больших собак

21:00 27.06.2020 (обновлено: 23:33 27.06.2020)
3784
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомные собаки
Бездомные собаки
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Во время патрулирования недалеко от железнодорожных путей сотрудник патрульно-постовой службы сержант полиции города Артем Павел Мазур услышал жалобный визг. Оказалось, что стая больших собак напала на беззащитного маленького щенка. Не раздумывая, Павел поспешил на помощь, отогнав нападавших.
Щенок получил серьезные травмы. Оказав первую помощь, полицейский доставил животное в ветеринарную клинику, сообщает пресс-служба МВД России.
В настоящее время собачка находится на передержке в зоозащитной организации. Это оказалась девочка, она получила кличку Тигра.
Павел не смог взять животное домой, но при любой возможности старается навестить питомицу.
© Пресс-служба ОМВД России по городу АртемуЩенок, спасенный сотрудником патрульно-постовой службы отдела МВД России города Артем
Щенок, спасенный сотрудником патрульно-постовой службы отдела МВД России города Артем
© Пресс-служба ОМВД России по городу Артему
Щенок, спасенный сотрудником патрульно-постовой службы отдела МВД России города Артем
Зоозащитники отдельно поблагодарили полицейского за доброту — в социальных сетях вышла публикация с признательностью за его поступок.
"Хочу выразить слова благодарности сотруднику полиции города Артема: патрулируя на маршруте, он спас маленького щенка, на которого напала стая взрослых собак. Щенок получил серьезные травмы. Благодаря своевременной помощи полицейского он попал в ветеринарную клинику и был прооперирован", — написала зоозащитница Екатерина Рыбалова.
Под ее постом пользователи оставили несколько десятков позитивных комментариев: "Огромное спасибо полицейским за доброе сердце", "Приятно читать такие новости", "Спасибо полицейским".
37450068
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Хорошие новостиХорошие новостиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Артем
Популярные комментарии
Хочу от себя сказать спасибо человеку, спасшему жизнь невинную и беззащитную. Если бы статья была о чёрствости полицейского, здесь уже бы тысяча комментариев была бы, а как хорошее сделано, так похвалить и сказать спасибо никто не считает нужным. Хорошее должно поощьряться. Реагировать только негативом на негатив - это вошло в привычку и это не есть правильно и хорошо.
27 июня, 22:44
dkul71
1100000
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