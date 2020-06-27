Полицейский отбил маленького щенка от своры больших собак

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Во время патрулирования недалеко от железнодорожных путей сотрудник патрульно-постовой службы сержант полиции города Артем Павел Мазур услышал жалобный визг. Оказалось, что стая больших собак напала на беззащитного маленького щенка. Не раздумывая, Павел поспешил на помощь, отогнав нападавших.

Щенок получил серьезные травмы. Оказав первую помощь, полицейский доставил животное в ветеринарную клинику, сообщает пресс-служба МВД России.

В настоящее время собачка находится на передержке в зоозащитной организации. Это оказалась девочка, она получила кличку Тигра.

Павел не смог взять животное домой, но при любой возможности старается навестить питомицу.

© Пресс-служба ОМВД России по городу Артему Щенок, спасенный сотрудником патрульно-постовой службы отдела МВД России города Артем © Пресс-служба ОМВД России по городу Артему Щенок, спасенный сотрудником патрульно-постовой службы отдела МВД России города Артем

Зоозащитники отдельно поблагодарили полицейского за доброту — в социальных сетях вышла публикация с признательностью за его поступок.

"Хочу выразить слова благодарности сотруднику полиции города Артема: патрулируя на маршруте, он спас маленького щенка, на которого напала стая взрослых собак. Щенок получил серьезные травмы. Благодаря своевременной помощи полицейского он попал в ветеринарную клинику и был прооперирован", — написала зоозащитница Екатерина Рыбалова.