https://ria.ru/20200627/1573569696.html
Полицейский отбил маленького щенка от своры больших собак
Во время патрулирования недалеко от железнодорожных путей сотрудник патрульно-постовой службы сержант полиции города Артем Павел Мазур услышал жалобный визг... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T21:00
2020-06-27T23:33
хорошие новости
хорошие новости
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
артем
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dkul71
Хочу от себя сказать спасибо человеку, спасшему жизнь невинную и беззащитную. Если бы статья была о чёрствости полицейского, здесь уже бы тысяча комментариев была бы, а как хорошее сделано, так похвалить и сказать спасибо никто не считает нужным. Хорошее должно поощьряться. Реагировать только негативом на негатив - это вошло в привычку и это не есть правильно и хорошо.
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артем
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879517_0:147:2925:1792_1400x0_80_0_0_76a8a1fe53a77cc49ca171798f953013.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, министерство внутренних дел рф (мвд россии), артем
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Во время патрулирования недалеко от железнодорожных путей сотрудник патрульно-постовой службы сержант полиции города Артем Павел Мазур услышал жалобный визг. Оказалось, что стая больших собак напала на беззащитного маленького щенка. Не раздумывая, Павел поспешил на помощь, отогнав нападавших.
Щенок получил серьезные травмы. Оказав первую помощь, полицейский доставил животное в ветеринарную клинику, сообщает пресс-служба МВД России.
В настоящее время собачка находится на передержке в зоозащитной организации. Это оказалась девочка, она получила кличку Тигра.
Павел не смог взять животное домой, но при любой возможности старается навестить питомицу.
Зоозащитники отдельно поблагодарили полицейского за доброту — в социальных сетях вышла публикация с признательностью за его поступок.
"Хочу выразить слова благодарности сотруднику полиции города Артема: патрулируя на маршруте, он спас маленького щенка, на которого напала стая взрослых собак. Щенок получил серьезные травмы. Благодаря своевременной помощи полицейского он попал в ветеринарную клинику и был прооперирован", — написала зоозащитница Екатерина Рыбалова.
Под ее постом пользователи оставили несколько десятков позитивных комментариев: "Огромное спасибо полицейским за доброе сердце", "Приятно читать такие новости", "Спасибо полицейским".