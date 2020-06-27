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Неспособная забеременеть женщина оказалась мужчиной
Тридцатилетней жительнице Индии, обратившейся к врачу с болями в животе, диагностировали редкое врожденное заболевание и обнаружили, что у нее мужской набор... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-28T06:43
индия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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индия, в мире

Неспособная забеременеть женщина оказалась мужчиной

20:59 27.06.2020 (обновлено: 06:43 28.06.2020)
9449
© Fotolia / sudok1Больница
Больница
© Fotolia / sudok1
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Тридцатилетней жительнице Индии, обратившейся к врачу с болями в животе, диагностировали редкое врожденное заболевание и обнаружили, что у нее мужской набор половых хромосом XY. Об этом сообщает агентство PTI.
Медики выяснили, что пациентка страдает синдром нечувствительности к андрогенам, или синдромом Морриса. Люди с этим заболеванием внешне похожи на женщин, но генетически являются мужчинами.
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Индианка девять лет прожила в браке. С мужем они несколько раз пытались зачать ребенка, но безрезультатно.
У пациентки отсутствовала матка и яичники, никогда не было менструаций, а боль в животе оказалась симптомом рака яичек, рассказали врачи.
"Судя по ее внешности, это женщина. Начиная с голоса, развитой груди, нормальных наружных половых органов", — прокомментировал случай онколог Анупам Датта.
Он объяснил, что яички не синтезировали тестостерон, так как оставались неразвитыми внутри тела, а женские половые гормоны не давали ей приобрести маскулинный внешний вид.
Сейчас пациентка проходит курс химиотерапии.
Выяснилось, что ее 28-летняя сестра, а также две тети по материнской линии тоже страдают синдромом Морриса.
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