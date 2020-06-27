Украинские школы осенью могут перейти на дистанционное обучение

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", - говорится в сообщении пресс-службы офиса президента.

Ранее бывшая исполняющая обязанности министра образования и науки страны Любомира Мандзий заявила, что начало учебного года в школах на Украине может сместиться в зависимости от ситуации с коронавирусом, окончательного понимания еще нет.