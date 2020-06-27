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Распространение нового коронавируса
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Украинские школы осенью могут перейти на дистанционное обучение
Большинство школ Украины осенью могут перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщает пресс-служба офиса президента со ссылкой на секретаря СНБО... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
алексей данилов
воз
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, алексей данилов, воз, владимир зеленский, украина, в мире

Украинские школы осенью могут перейти на дистанционное обучение

20:50 27.06.2020
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© AP Photo / Laszlo BaloghДети на занятиях в школе
Дети на занятиях в школе
© AP Photo / Laszlo Balogh
Дети на занятиях в школе. Архивное фото
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Большинство школ Украины осенью могут перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщает пресс-служба офиса президента со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел совещание по предотвращению распространения COVID-19.
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"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", - говорится в сообщении пресс-службы офиса президента.
Ранее бывшая исполняющая обязанности министра образования и науки страны Любомира Мандзий заявила, что начало учебного года в школах на Украине может сместиться в зависимости от ситуации с коронавирусом, окончательного понимания еще нет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Алексей ДаниловВОЗВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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