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В офисе Зеленского рассказали о помощи других стран после наводнения
Израиль и Молдавия присоединились к предоставлению Украине помощи в преодолении последствий наводнения в западных областях страны, сообщила в субботу... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:40
денис шмыгаль
мид украины
владимир зеленский
ивано-франковская область
черновицкая область
молдавия
израиль
в мире
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ивано-франковская область
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
денис шмыгаль, мид украины, владимир зеленский, ивано-франковская область, черновицкая область, молдавия, израиль, в мире

В офисе Зеленского рассказали о помощи других стран после наводнения

20:40 27.06.2020
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© REUTERS / StringerЖенщина в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области
Женщина в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области
© REUTERS / Stringer
Женщина в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области . Архивное фото
КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Израиль и Молдавия присоединились к предоставлению Украине помощи в преодолении последствий наводнения в западных областях страны, сообщила в субботу пресс-служба офиса украинского президента.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область поставил задачу кабмину привлечь к восстановлению пострадавших от непогоды регионов международную помощь.
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины
Вчера, 13:15
США дадут Украине сто тысяч долларов для борьбы с последствиями непогоды
"Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что Соединенные Штаты Америки немедленно выделяют пострадавшим регионам 100 тысяч долларов, Израиль закупил 25 тысяч литров питьевой воды, а Молдавия отправляет в Черновицкую область фуру с оборудованием и материалами для борьбы с чрезвычайными ситуациями", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что международные партнеры должны помочь Украине в восстановлении пострадавших от наводнения регионов. "Мы выделили из резервного фонда первые 750 миллионов гривен (около 28 миллионов долларов) для восстановления регионов и (выплаты - ред.) компенсаций людям. Пока невозможно полностью подсчитать убытки, но при необходимости будем выделять столько, сколько надо. Но у наших международных друзей есть механизмы для скорой помощи, и не надо этого игнорировать. Мы должны помочь людям в этот сложный период", - цитирует президента пресс-служба.
В понедельник МВД Украины ввел чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Европейского союза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения.
Наводнение на западе Украины
25 июня, 23:21
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Денис ШмыгальМИД УкраиныВладимир ЗеленскийИвано-Франковская областьЧерновицкая областьМолдавияИзраильВ мире
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