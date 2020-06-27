В офисе Зеленского рассказали о помощи других стран после наводнения

Зеленский отметил, что международные партнеры должны помочь Украине в восстановлении пострадавших от наводнения регионов. "Мы выделили из резервного фонда первые 750 миллионов гривен (около 28 миллионов долларов) для восстановления регионов и (выплаты - ред.) компенсаций людям. Пока невозможно полностью подсчитать убытки, но при необходимости будем выделять столько, сколько надо. Но у наших международных друзей есть механизмы для скорой помощи, и не надо этого игнорировать. Мы должны помочь людям в этот сложный период", - цитирует президента пресс-служба.