США могут выделить 3,8 миллиарда долларов на "сдерживание России"

"Полностью профинансировать "Европейскую инициативу" по сдерживанию и предоставить дополнительно 3,789 миллиардов долларов США для стратегических морских перевозок, спутниковой связи, дозаправки, подводных и противолодочных боевых действий, которые усиливают сдерживание против России", - говорится в документе.

При этом документ рекомендует "продолжая ограничивать (общее) военное сотрудничество с Россией, расширять его в части… двустороннего военного диалога в целях уменьшения риска конфликта (между РФ и США, - ред.)".