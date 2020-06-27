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https://ria.ru/20200627/1573569182.html
США могут выделить 3,8 миллиарда долларов на "сдерживание России"
Комитет палаты представителей США по вооруженным силам предлагает выделить на "сдерживание России" в следующем финансовом году 3,8 миллиарда долларов, говорится РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-28T04:15
россия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573431005.html
Не надо нас сдерживать. Сами рухнет таким Макаром.
25
А не хотят ли в США потратить 3,8 млд долларов на благополучие своих граждан или на нужды цветного сообщества внутри страны?
20
18
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:368:2987:2048_1400x0_80_0_0_9fffa6a9c924d140f28a590d4a6b2da9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, в мире

США могут выделить 3,8 миллиарда долларов на "сдерживание России"

20:37 27.06.2020 (обновлено: 04:15 28.06.2020)
6153
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Комитет палаты представителей США по вооруженным силам предлагает выделить на "сдерживание России" в следующем финансовом году 3,8 миллиарда долларов, говорится в предложении комитета по оборонному бюджету.
"Полностью профинансировать "Европейскую инициативу" по сдерживанию и предоставить дополнительно 3,789 миллиардов долларов США для стратегических морских перевозок, спутниковой связи, дозаправки, подводных и противолодочных боевых действий, которые усиливают сдерживание против России", - говорится в документе.
Также в рамках бюджетного предложения предлагается выделить 250 миллионов долларов на помощь Украине из которых лишь 50 миллионов могут быть использованы на поставки летального оружия. В документе предлагается продлить полный запрет на финансирование любой активности, которая может быть расценена как "поддерживающая попрание суверенитета Украины в части крымского вопроса".
При этом документ рекомендует "продолжая ограничивать (общее) военное сотрудничество с Россией, расширять его в части… двустороннего военного диалога в целях уменьшения риска конфликта (между РФ и США, - ред.)".
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
24 июня, 19:37
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Обсудить 18
РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Не надо нас сдерживать. Сами рухнет таким Макаром.
27 июня, 20:47
Георгий Саввин
10000015
А не хотят ли в США потратить 3,8 млд долларов на благополучие своих граждан или на нужды цветного сообщества внутри страны?
27 июня, 23:46
Vasya Ivanov
1280000
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