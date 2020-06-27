США могут выделить 3,8 миллиарда долларов на "сдерживание России"

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Комитет палаты представителей США по вооруженным силам предлагает выделить на "сдерживание России" в следующем финансовом году 3,8 миллиарда долларов, говорится в предложении комитета по оборонному бюджету.
"Полностью профинансировать "Европейскую инициативу" по сдерживанию и предоставить дополнительно 3,789 миллиардов долларов США для стратегических морских перевозок, спутниковой связи, дозаправки, подводных и противолодочных боевых действий, которые усиливают сдерживание против России", - говорится в документе.
Также в рамках бюджетного предложения предлагается выделить 250 миллионов долларов на помощь Украине из которых лишь 50 миллионов могут быть использованы на поставки летального оружия. В документе предлагается продлить полный запрет на финансирование любой активности, которая может быть расценена как "поддерживающая попрание суверенитета Украины в части крымского вопроса".
При этом документ рекомендует "продолжая ограничивать (общее) военное сотрудничество с Россией, расширять его в части… двустороннего военного диалога в целях уменьшения риска конфликта (между РФ и США, - ред.)".