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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573569013.html
Явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов
Три четвертых от общего числа участников электронного голосования уже приняли в нем участие, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:43
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573559490_0:69:1615:977_1400x0_80_0_0_308a57d9b78e03d78961ead09918273f.jpg
https://ria.ru/20200627/1573536209.html
https://ria.ru/20200626/1573517211.html
У меня во дворе, на багажнике автомобиля, проголосовало уже 146% избирателей, результат 146% за продление полномочий путина до бесконечности.
564
Опять весь мир ржёт... 😁 😁 😁 😁 😁
379
76
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573559490_0:69:1615:977_1400x0_80_0_0_308a57d9b78e03d78961ead09918273f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, москва, нижегородская область, общество

Явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов

20:29 27.06.2020 (обновлено: 20:43 27.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Три четвертых от общего числа участников электронного голосования уже приняли в нем участие, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
Явка на онлайн-голосовании уже превысила 75 процентов.
Как ранее сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, по итогам двух дней общая явка составила более 19 процентов. Общее число проголосовавших достигло 21 миллиона 171 тысячи 137 человек.
Среди регионов, лидирующих по явке, глава ЦИК назвала Тамбовскую область (35,15 процента), Тыву (33,73 процента) и Чукотский автономный округ (33,65 процента). Самая низкая явка, по словам Памфиловой, наблюдается в Иркутской области (7,78 процента).
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
С поправками на онлайн. В чем сложность электронного голосования
Что касается онлайн-голосования, принять в нем участие могут жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области. Оно проходит с 25 по 30 июня.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но его пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
26 июня, 14:49Голосование по поправкам в Конституцию
Онлайн-голосование должно стать привычным в мегаполисах, считает эксперт
321301134709
Обсудить 76
Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
Популярные комментарии
У меня во дворе, на багажнике автомобиля, проголосовало уже 146% избирателей, результат 146% за продление полномочий путина до бесконечности.
27 июня, 20:48
VGVLADIMIR GROMOV
33794066166
Опять весь мир ржёт... 😁 😁 😁 😁 😁
27 июня, 21:09
nKnakis Kamakis
2450178253
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