Явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Три четвертых от общего числа участников электронного голосования уже приняли в нем участие, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.

Явка на онлайн-голосовании уже превысила 75 процентов.

Как ранее сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, по итогам двух дней общая явка составила более 19 процентов. Общее число проголосовавших достигло 21 миллиона 171 тысячи 137 человек.

Среди регионов, лидирующих по явке, глава ЦИК назвала Тамбовскую область (35,15 процента), Тыву (33,73 процента) и Чукотский автономный округ (33,65 процента). Самая низкая явка, по словам Памфиловой, наблюдается в Иркутской области (7,78 процента).

Что касается онлайн-голосования, принять в нем участие могут жители двух пилотных регионов — Москвы Нижегородской области . Оно проходит с 25 по 30 июня.