https://ria.ru/20200627/1573569013.html
Явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов
Три четвертых от общего числа участников электронного голосования уже приняли в нем участие, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:29
2020-06-27T20:43
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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https://ria.ru/20200627/1573536209.html
https://ria.ru/20200626/1573517211.html
VLADIMIR GROMOV
У меня во дворе, на багажнике автомобиля, проголосовало уже 146% избирателей, результат 146% за продление полномочий путина до бесконечности.
564
nakis Kamakis
Опять весь мир ржёт... 😁 😁 😁 😁 😁
379
76
москва
нижегородская область
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573559490_0:69:1615:977_1400x0_80_0_0_308a57d9b78e03d78961ead09918273f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, москва, нижегородская область, общество
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Три четвертых от общего числа участников электронного голосования уже приняли в нем участие, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
Явка на онлайн-голосовании уже превысила 75 процентов.
Как ранее сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, по итогам двух дней общая явка составила более 19 процентов. Общее число проголосовавших достигло 21 миллиона 171 тысячи 137 человек.
Среди регионов, лидирующих по явке, глава ЦИК назвала Тамбовскую область (35,15 процента), Тыву (33,73 процента) и Чукотский автономный округ (33,65 процента). Самая низкая явка, по словам Памфиловой, наблюдается в Иркутской области (7,78 процента).
Что касается онлайн-голосования, принять в нем участие могут жители двух пилотных регионов — Москвы
и Нижегородской области
. Оно проходит с 25 по 30 июня.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но его пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса
в стране. Позже президент Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.