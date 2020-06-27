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В России за сутки выписали сто военных, болевших коронавирусом
Более 6,2 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 100 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:26
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вооруженные силы рф, общество

В России за сутки выписали сто военных, болевших коронавирусом

20:26 27.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 6,2 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 100 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 100 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6268 человек", - говорится в бюллетене.
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Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 701.
На 27 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1368 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 205 военных.
Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 709 человек.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1146 пациентам, из них 188 человек - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВооруженные силы РФОбщество
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