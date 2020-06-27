https://ria.ru/20200627/1573568896.html
В России за сутки выписали сто военных, болевших коронавирусом
Более 6,2 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 100 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:26
2020-06-27T20:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вооруженные силы рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1400x0_80_0_0_7835596e43efd8f9bfe55bdf0f4697d6.jpg
https://ria.ru/20200626/1573496100.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1400x0_80_0_0_7835596e43efd8f9bfe55bdf0f4697d6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_142:0:2873:2048_1400x0_80_0_0_08c1f30662f553db5001b75365532075.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_807:0:2855:2048_1400x0_80_0_0_fc09e9aebbf7f1034a196c20cba20f55.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вооруженные силы рф, общество
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Более 6,2 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
, за сутки выздоровели 100 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации
после прохождения лечения выздоровело 100 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ
(нарастающим итогом) увеличилась до 6268 человек", - говорится в бюллетене.
Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 701.
На 27 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1368 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 205 военных.
Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 709 человек.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1146 пациентам, из них 188 человек - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.