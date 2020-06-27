Избирком сообщил о попытке двойного голосования в Вологде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Избирательная комиссия Избирательная комиссия Вологодской области выявила факт двойного голосования по конституции, полиция проводит проверку, сообщает в субботу облизбирком.

"Двадцать шестого июня… на одном из избирательных участков города Вологды участница голосования, получив бюллетень, проголосовала в помещении своего участка, а через некоторое время, не уведомив о своем голосовании членов комиссии, проголосовала и на придомовой территории. Факт двойного голосования был оперативно выявлен членами комиссии", - говорится в сообщении.

Председатель облизбиркома Денис Зайцев сообщил об этом инциденте в ЦИК России , а также обратился в полицию для проведения проверки и привлечения к ответственности виновных лиц. "По данному случаю в УМВД России по Вологодской области проводится проверка", - отмечает избирком региона.

По оценке избирательной комиссии, факт двойного голосования является "спланированной провокацией", поскольку голосовавшая женщина, будучи членом территориальной избирательной комиссии Вологодского муниципального района от компартии, "не могла не знать, что совершает правонарушение".

Согласно КоАП РФ, получение в избирательной комиссии бюллетеня для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности наказывается штрафом в размере 30 тысячи рублей.

"В связи с предоставлением гражданам возможности выбора места голосования совершаются отдельные провокации на избирательных участках с целью дискредитировать общероссийское голосование. Избирательная комиссия области оперативно реагирует на любые сведения о возможных нарушениях закона в ходе голосования и незамедлительно принимает необходимые меры. Все попытки двойного голосования будут незамедлительно пресекаться", - сказал председатель областного избиркома Денис Зайцев, слова которого приводятся в сообщении.