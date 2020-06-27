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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Избирком сообщил о попытке двойного голосования в Вологде
Избирательная комиссия Вологодской области выявила факт двойного голосования по конституции, полиция проводит проверку, сообщает в субботу облизбирком. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:24
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
владимир путин
вологда
вологодская область
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, цик рф, владимир путин, вологда, вологодская область, происшествия

Избирком сообщил о попытке двойного голосования в Вологде

20:24 27.06.2020
842
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГолосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Избирательная комиссия Вологодской области выявила факт двойного голосования по конституции, полиция проводит проверку, сообщает в субботу облизбирком.
"Двадцать шестого июня… на одном из избирательных участков города Вологды участница голосования, получив бюллетень, проголосовала в помещении своего участка, а через некоторое время, не уведомив о своем голосовании членов комиссии, проголосовала и на придомовой территории. Факт двойного голосования был оперативно выявлен членами комиссии", - говорится в сообщении.
Председатель облизбиркома Денис Зайцев сообщил об этом инциденте в ЦИК России, а также обратился в полицию для проведения проверки и привлечения к ответственности виновных лиц. "По данному случаю в УМВД России по Вологодской области проводится проверка", - отмечает избирком региона.
По оценке избирательной комиссии, факт двойного голосования является "спланированной провокацией", поскольку голосовавшая женщина, будучи членом территориальной избирательной комиссии Вологодского муниципального района от компартии, "не могла не знать, что совершает правонарушение".
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 14:37Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова призвала следить, чтобы все голосовали по правилам
Согласно КоАП РФ, получение в избирательной комиссии бюллетеня для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности наказывается штрафом в размере 30 тысячи рублей.
"В связи с предоставлением гражданам возможности выбора места голосования совершаются отдельные провокации на избирательных участках с целью дискредитировать общероссийское голосование. Избирательная комиссия области оперативно реагирует на любые сведения о возможных нарушениях закона в ходе голосования и незамедлительно принимает необходимые меры. Все попытки двойного голосования будут незамедлительно пресекаться", - сказал председатель областного избиркома Денис Зайцев, слова которого приводятся в сообщении.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Полицейский
25 июня, 19:31Голосование по поправкам в Конституцию
Полиция проверяет данные о двойном голосовании по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФВладимир ПутинВологдаВологодская областьПроисшествия
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