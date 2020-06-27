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В Кургане двое мужчин напали на членов участковой избирательной комиссии
Двое мужчин в Кургане в субботу пытались отобрать пакет со средствами индивидуальной защиты у членов участковой избирательной комиссии, подозреваемые задержаны, РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:22
голосование по поправкам в конституцию
курган
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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курган, происшествия

В Кургане двое мужчин напали на членов участковой избирательной комиссии

20:22 27.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 27 июн - РИА Новости. Двое мужчин в Кургане в субботу пытались отобрать пакет со средствами индивидуальной защиты у членов участковой избирательной комиссии, подозреваемые задержаны, сообщила заместитель председателя облизбиркома Елена Дружинина.
"Две молодые женщины проводили голосование вне помещения в Кургане. Были одеты по установленной форме, у них были средства индивидуальной защиты, на груди - бейджи. Голосование уже состоялось. На обратном пути на них напали два молодых мужчины в состоянии алкогольного опьянения, которые пытались отнять пакет со средствами индивидуальной защиты", - цитирует пресс-служба избиркома слова Дружининой.
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Девушкам пришел на помощь наблюдатель, 19-летний студент Курганского госуниверситета, уточняется в сообщении. Молодой человек помог справиться с нападавшими, защитил членов участковой избирательной комиссии, поясняет пресс-служба. По данным облизбиркома, согласно информации правоохранительных органов, нападавшие задержаны, сейчас в отношении них проводится проверка.
В пресс-службе УМВД России по Курганской области РИА Новости не смогли прокомментировать данный инцидент.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.
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