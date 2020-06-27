В Кургане двое мужчин напали на членов участковой избирательной комиссии

"Две молодые женщины проводили голосование вне помещения в Кургане. Были одеты по установленной форме, у них были средства индивидуальной защиты, на груди - бейджи. Голосование уже состоялось. На обратном пути на них напали два молодых мужчины в состоянии алкогольного опьянения, которые пытались отнять пакет со средствами индивидуальной защиты", - цитирует пресс-служба избиркома слова Дружининой.