https://ria.ru/20200627/1573568819.html
В Кургане двое мужчин напали на членов участковой избирательной комиссии
Двое мужчин в Кургане в субботу пытались отобрать пакет со средствами индивидуальной защиты у членов участковой избирательной комиссии, подозреваемые задержаны, РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:22
2020-06-27T20:22
голосование по поправкам в конституцию
курган
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1400x0_80_0_0_61e77732857846bc21796e8cf7ae29f9.jpg
https://ria.ru/20200627/1573561651.html
https://ria.ru/20200627/1573565456.html
2
курган
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1400x0_80_0_0_61e77732857846bc21796e8cf7ae29f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_af8df46a14b4cf1f4ab2be06507f3285.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:1291:1291_1400x0_80_0_0_ff6c3e9cabf9b61c87cd4dbb46fc1db0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курган, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 27 июн - РИА Новости.
Двое мужчин в Кургане
в субботу пытались отобрать пакет со средствами индивидуальной защиты у членов участковой избирательной комиссии, подозреваемые задержаны, сообщила заместитель председателя облизбиркома Елена Дружинина.
"Две молодые женщины проводили голосование вне помещения в Кургане. Были одеты по установленной форме, у них были средства индивидуальной защиты, на груди - бейджи. Голосование уже состоялось. На обратном пути на них напали два молодых мужчины в состоянии алкогольного опьянения, которые пытались отнять пакет со средствами индивидуальной защиты", - цитирует пресс-служба избиркома слова Дружининой.
Девушкам пришел на помощь наблюдатель, 19-летний студент Курганского госуниверситета, уточняется в сообщении. Молодой человек помог справиться с нападавшими, защитил членов участковой избирательной комиссии, поясняет пресс-служба. По данным облизбиркома, согласно информации правоохранительных органов, нападавшие задержаны, сейчас в отношении них проводится проверка.
В пресс-службе УМВД России по Курганской области РИА Новости не смогли прокомментировать данный инцидент.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.