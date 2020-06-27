Конгресс США обеспокоен выходом из Договора по Открытому небу

В этой связи конгрессмены потребовали от администрации "отчет влияния на национальную безопасность потенциального выхода (из этого договора, ред.), о позиции союзников на выход США и о том, как США могли бы восполнить фото и информацию, получаемые в рамках Договора по Открытому небу".