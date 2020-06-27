Конгресс США обеспокоен выходом из Договора по Открытому небу

ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Комитет по по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США выражает обеспокоенность в связи с намерением США выйти из Договора по Открытому небу, следует из предложений комитета к американскому оборонному бюджету на следующий финансовый год
“Вызывает обеспокоенность то, что … администрация планирует выйти из Договора", - отмечается в документе.
В этой связи конгрессмены потребовали от администрации "отчет влияния на национальную безопасность потенциального выхода (из этого договора, ред.), о позиции союзников на выход США и о том, как США могли бы восполнить фото и информацию, получаемые в рамках Договора по Открытому небу".
Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Вашингтон через полгода выходит из Договора по открытому небу и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.