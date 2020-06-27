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Конгресс США обеспокоен выходом из Договора по Открытому небу
Комитет по по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США выражает обеспокоенность в связи с намерением США выйти из Договора по Открытому небу,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:19
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Конгресс США обеспокоен выходом из Договора по Открытому небу

20:19 27.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Дубовиций / Перейти в фотобанкРотонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
Ротонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
© РИА Новости / Григорий Дубовиций
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Ротонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Комитет по по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США выражает обеспокоенность в связи с намерением США выйти из Договора по Открытому небу, следует из предложений комитета к американскому оборонному бюджету на следующий финансовый год
“Вызывает обеспокоенность то, что … администрация планирует выйти из Договора", - отмечается в документе.
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
23 июня, 12:48
Россия не будет предпринимать новых шагов по Договору по открытому небу
В этой связи конгрессмены потребовали от администрации "отчет влияния на национальную безопасность потенциального выхода (из этого договора, ред.), о позиции союзников на выход США и о том, как США могли бы восполнить фото и информацию, получаемые в рамках Договора по Открытому небу".
Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Вашингтон через полгода выходит из Договора по открытому небу и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
17 июня, 09:46
Встреча стран-участниц Договора по открытому небу запланирована на 6 июля
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Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
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