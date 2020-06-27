В СЖР назвали неприемлемым нападение на Собчак в монастыре

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости назвал неприемлемым нападение на съемочную группу Ксении Собчак , однако отметил, что для работы журналистов в таких закрытых организациях, как монастыри, обычно необходимо специальное разрешение, поэтому ситуация требует прояснения.

Ранее Собчак сообщила о том, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. В епархии РИА Новости ранее заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам. Съемочная группа Собчак после событий в монастыре обратилась с заявлением в полицию.

"Считаем неприемлемым нападение на съемочную группу, хотя непонятно, работала ли эта группа как СМИ или на личный блог. Тем не менее так относиться к людям, которые выполняют свои профессиональные обязанности, конечно, нельзя", - рассказал Соловьев

При этом монастырь, по словам главы СЖР , "достаточно закрытая организация", для съемок в которой нередко требуется специальное разрешение.

"Наверное, этих разрешений не было. Вполне возможно, из-за этого и были столкновения. В любом случае это событие яркое, постепенно станет понятно, кто там в чем виноват", - отметил Соловьев.

Ранее отец Сергий заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались на видеохостинге YouTube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении схиигумена в служении. Он находится под церковным судом.