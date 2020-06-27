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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200627/1573568502.html
В СЖР назвали неприемлемым нападение на Собчак в монастыре
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости назвал неприемлемым нападение на съемочную группу Ксении Собчак, однако отметил, что... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:17
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
владимир соловьев (телеведущий)
новости - религия и мировоззрение
союз журналистов россии
ксения собчак
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), владимир соловьев (телеведущий), новости - религия и мировоззрение, союз журналистов россии, ксения собчак, свердловская область, общество

В СЖР назвали неприемлемым нападение на Собчак в монастыре

20:17 27.06.2020
893
© Ксения Собчак \ YoutubeКсения Собчак
Ксения Собчак
© Ксения Собчак \ Youtube
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости назвал неприемлемым нападение на съемочную группу Ксении Собчак, однако отметил, что для работы журналистов в таких закрытых организациях, как монастыри, обычно необходимо специальное разрешение, поэтому ситуация требует прояснения.
Ранее Собчак сообщила о том, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. В епархии РИА Новости ранее заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам. Съемочная группа Собчак после событий в монастыре обратилась с заявлением в полицию.
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
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Епархия порекомендовала не посещать монастырь, где напали на Собчак
"Считаем неприемлемым нападение на съемочную группу, хотя непонятно, работала ли эта группа как СМИ или на личный блог. Тем не менее так относиться к людям, которые выполняют свои профессиональные обязанности, конечно, нельзя", - рассказал Соловьев.
При этом монастырь, по словам главы СЖР, "достаточно закрытая организация", для съемок в которой нередко требуется специальное разрешение.
"Наверное, этих разрешений не было. Вполне возможно, из-за этого и были столкновения. В любом случае это событие яркое, постепенно станет понятно, кто там в чем виноват", - отметил Соловьев.
Ранее отец Сергий заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались на видеохостинге YouTube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении схиигумена в служении. Он находится под церковным судом.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время рассмотрения своей апелляционной жалобы на отказ признать незаконной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента России в Верховном суде РФ. 26 евраля 2018
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"Расследуем дело". Собчак назвала цель визита в монастырь на Урале
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхиигумен Сергий (Николай Романов)Владимир Соловьев (телеведущий)Новости - Религия и мировоззрениеСоюз журналистов РоссииКсения СобчакСвердловская областьОбщество
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