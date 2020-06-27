https://ria.ru/20200627/1573568317.html
В Татарстане ветер уронил строительный кран и сорвал крышу детского сада
Крышу детского сада сорвало в Кукморском районе Татарстана, а в Набережных Челнах уронило строительный кран из-за сильного ветра в субботу, сообщили в главном... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:08
2020-06-27T20:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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республика татарстан (татарстан)
набережные челны
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия
КАЗАНЬ, 27 июн - РИА Новости.
Крышу детского сада сорвало в Кукморском районе Татарстана, а в Набережных Челнах уронило строительный кран из-за сильного ветра в субботу, сообщили в главном управлении МЧС
РФ по Татарстану.
"В центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Татарстану поступила информация о последствиях прохождения опасного метеорологического явления по территории республики. Кукморский муниципальный район: срыв кровли детского сада… По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло частичное повреждение кровли детского сада "Березка" на площади 280 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, в Елабужском муниципальном районе на подстанции "Елабуга" 110 кВ произошло отключение энергоснабжения, под отключение попали 40 населенных пунктов с населением 4,5 тысячи человек. На месте проводятся восстановительные работы силами аварийных бригад районных электросетей.
"По результатам мониторинга соцсетей выявлена информация о падении башенного строительного крана в 34-м комплексе города Набережные Челны
. Сообщений на 112 или 101 от очевидцев не поступало. На место направили оперативную группу Набережночелнинского гарнизона. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место падения в ГСК "Ралли". Погибших и пострадавших нет", - отмечает МЧС.
В субботу в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, в субботу вечером и ночью местами на территории Татарстана прогнозировались очень сильный западный, северо-западный ветер и шквал до 25-27 метров в секунду, сильный ливень, крупный град.