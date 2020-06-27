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https://ria.ru/20200627/1573568205.html
Сотрудники ряда мясокомбинатов в Германии будут сдавать тесты на COVID-19
Сотрудников предприятий мясной промышленности в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия обяжут дважды в неделю сдавать тест на коронавирус, сообщила радиостанция РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:02
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353
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коронавирус covid-19, германия, в мире

Сотрудники ряда мясокомбинатов в Германии будут сдавать тесты на COVID-19

20:02 27.06.2020
532
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПроизводство колбасы на мясокомбинате
Производство колбасы на мясокомбинате
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Производство колбасы на мясокомбинате. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сотрудников предприятий мясной промышленности в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия обяжут дважды в неделю сдавать тест на коронавирус, сообщила радиостанция Deutschlandfunk со ссылкой на минздрав федеральной земли.
Сообщается, что новые правила будут с 1 июля распространяться на работников мясоперерабатывающих компаний, а также других предприятий, в том числе скотобоен, число сотрудников которых превышает сотню. Примечательно, что расходы на тестирование будут нести сами предприятия.
Тесты на COVID-19 в лаборатории
26 июня, 19:08Распространение нового коронавируса
В Германии на мясоперерабатыващем предприятии выявили очаг COVID-19
Такая мера принята, как отмечает радиостанция, на фоне произошедшей ранее вспышки коронавируса на предприятии мясоперерабатывающего концерна Tönnies в районе Гютерсло - коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тысячи сотрудников.
В Германии в последние дни отмечаются локальные вспышки COVID-19. На сегодняшний день в стране известно более чем о 193 тысячах случаев COVID-19, в стране зарегистрированы 8,9 тысячи летальных исходов. Более 177 тысяч пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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