Штат Миссисипи может изменить флаг после протестов против расизма

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз заявил, что готов подписать законопроект о замене флага штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации южных штатов.

В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.