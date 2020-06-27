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Штат Миссисипи может изменить флаг после протестов против расизма
Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз заявил, что готов подписать законопроект о замене флага штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации южных... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:01
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
миссисипи
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573267326.html
https://ria.ru/20200624/1573399695.html
Потом вообще скажут, что в Гражданской войне хорошие американские парни бились с плохими русскими парнями за свободу чернокожих афроамериканцев.
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8
сша
миссисипи
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, миссисипи, в мире

Штат Миссисипи может изменить флаг после протестов против расизма

20:00 27.06.2020 (обновлено: 20:01 27.06.2020)
1767
© AFP 2020 / Getty Images/Chip SomodevillaГосударственный флаг американского штата Миссисипи
Государственный флаг американского штата Миссисипи
© AFP 2020 / Getty Images/Chip Somodevilla
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз заявил, что готов подписать законопроект о замене флага штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации южных штатов.
На фоне протестов против расизма законодатели штата начали обсуждение спорной символики конфедератов, которая присутствует на флаге с 1894 года. Флаг Миссисипи - единственный в Штатах, на котором остается символ Конфедерации.
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"Законодатели не могут выйти из тупика уже несколько дней при обсуждении нового флага для штата. Дискуссия о флаге 1894 года стала столь же спорной, как и сам флаг, и пришло время положить этому конец. Если они направят мне законопроект в эти выходные, я подпишу его", - написал Ривз в Twitter.
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.
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Обсудить 8
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАМиссисипиВ мире
Популярные комментарии
Потом вообще скажут, что в Гражданской войне хорошие американские парни бились с плохими русскими парнями за свободу чернокожих афроамериканцев.
27 июня, 20:09
Naum Vygodsky
740000
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