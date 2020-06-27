Штат Миссисипи может изменить флаг после протестов против расизма

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз заявил, что готов подписать законопроект о замене флага штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации южных штатов.
На фоне протестов против расизма законодатели штата начали обсуждение спорной символики конфедератов, которая присутствует на флаге с 1894 года. Флаг Миссисипи - единственный в Штатах, на котором остается символ Конфедерации.
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"Законодатели не могут выйти из тупика уже несколько дней при обсуждении нового флага для штата. Дискуссия о флаге 1894 года стала столь же спорной, как и сам флаг, и пришло время положить этому конец. Если они направят мне законопроект в эти выходные, я подпишу его", - написал Ривз в Twitter.
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.