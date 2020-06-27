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Американские и норвежские истребители сопроводили Ту-142МК
Российские противолодочные самолеты Ту-142МК выполнили полеты над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Тихим океаном, их сопровождали истребители США и... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:32
ту-142мк
ввс сша
f-16
f-22
норвежское море
баренцево море
тихий океан
норвегия
сша
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https://ria.ru/20200619/1573167425.html
Т.е. они российские сопроводили, а российские американские перехватили? О чудо пропаганды!
14
Мы молодцы!
13
21
норвежское море
баренцево море
тихий океан
норвегия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ту-142мк, ввс сша, f-16, f-22, норвежское море, баренцево море, тихий океан, норвегия, сша, в мире

Американские и норвежские истребители сопроводили Ту-142МК

19:50 27.06.2020 (обновлено: 20:32 27.06.2020)
4724
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПротиволодочный самолет ТУ-142
Противолодочный самолет ТУ-142
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские противолодочные самолеты Ту-142МК выполнили полеты над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Тихим океаном, их сопровождали истребители США и Норвегии, сообщает Минобороны.
Над нейтральными водами Норвежского моря на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
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"Еще четыре дальних противолодочных самолета Ту-142МК выполнили полет над нейтральными водами Северной части Тихого океана", — говорится в сообщении.

Их сопровождали истребители F-22 ВВС США.
Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Воздушные суда не нарушали границ других государств.
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89133123
Обсудить 21
Ту-142МКВВС СШАF-16F-22Норвежское мореБаренцево мореТихий океанНорвегияСШАВ мире
Популярные комментарии
Т.е. они российские сопроводили, а российские американские перехватили? О чудо пропаганды!
27 июня, 20:36
sshumov.1973
721004
Мы молодцы!
27 июня, 20:05
Арсений Новиков
831001
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