https://ria.ru/20200627/1573567969.html
Американские и норвежские истребители сопроводили Ту-142МК
Российские противолодочные самолеты Ту-142МК выполнили полеты над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Тихим океаном, их сопровождали истребители США и... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:50
2020-06-27T20:32
ту-142мк
ввс сша
f-16
f-22
норвежское море
баренцево море
тихий океан
норвегия
сша
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https://ria.ru/20200627/1573546073.html
https://ria.ru/20200619/1573167425.html
shumov.1973
Т.е. они российские сопроводили, а российские американские перехватили? О чудо пропаганды!
14
Арсений Новиков
Мы молодцы!
13
21
норвежское море
баренцево море
тихий океан
норвегия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154954/76/1549547681_0:339:3037:2047_1400x0_80_0_0_87f1be24c6cc8f7b8fa20fb6c9d249a3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ту-142мк, ввс сша, f-16, f-22, норвежское море, баренцево море, тихий океан, норвегия, сша, в мире