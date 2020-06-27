Лидия Михеева: рекордное количество наблюдателей обеспечит законность

Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Процесс общероссийского голосования по поправкам к Конституции уже контролирует более 500 тысяч наблюдателей. При этом присоединиться к наблюдению можно вплоть до 30 июня. Набор общественных наблюдателей возложен на Общественную палату России и региональные общественные палаты.

"Мы начали этим заниматься еще до начала пандемии, и уже тогда нам стало понятно, что мы должны постараться мобилизовать и привлечь к этому процессу максимальное число людей", – отметила Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты РФ.

По ее словам, когда Центральная избирательная комиссия объявила, что голосование будет проходить в течение нескольких дней, стало понятно: понадобится большое количество наблюдателей для обеспечения законности всех процедур.

"Безусловно, то, что на нашу просьбу во всех уголках страны откликнулось более 500 тысяч человек, означает, что интерес очень большой у людей, они считают очень важным выполнить такой гражданский долг и проследить за соблюдением закона во время процедуры голосования", – сказала она.

При этом Лидия Михеева подчеркнула, что на президентских выборах по всей стране в процессе приняло участие около 150 тысяч человек.