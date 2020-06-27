https://ria.ru/20200627/1573567789.html
Лидия Михеева: рекордное количество наблюдателей обеспечит законность
Процесс общероссийского голосования по поправкам к Конституции уже контролирует более 500 тысяч наблюдателей. При этом присоединиться к наблюдению можно вплоть... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:41
2020-06-27T19:41
лидия михеева
общественная палата рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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лидия михеева, общественная палата рф, общество
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Процесс общероссийского голосования по поправкам к Конституции уже контролирует более 500 тысяч наблюдателей. При этом присоединиться к наблюдению можно вплоть до 30 июня. Набор общественных наблюдателей возложен на Общественную палату России и региональные общественные палаты.
"Мы начали этим заниматься еще до начала пандемии, и уже тогда нам стало понятно, что мы должны постараться мобилизовать и привлечь к этому процессу максимальное число людей", – отметила Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты РФ.
По ее словам, когда Центральная избирательная комиссия объявила, что голосование будет проходить в течение нескольких дней, стало понятно: понадобится большое количество наблюдателей для обеспечения законности всех процедур.
"Безусловно, то, что на нашу просьбу во всех уголках страны откликнулось более 500 тысяч человек, означает, что интерес очень большой у людей, они считают очень важным выполнить такой гражданский долг и проследить за соблюдением закона во время процедуры голосования", – сказала она.
При этом Лидия Михеева подчеркнула, что на президентских выборах по всей стране в процессе приняло участие около 150 тысяч человек.
"Такое количество наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции, безусловно, будет гарантировать и достоверность результатов", – заключила она.