https://ria.ru/20200627/1573567737.html
На Кубани проверяют сообщения о живодерке, убивавшей щенков и котят
Полиция проводит проверку после публикации о женщине, скупавшей щенков и котят, которую волонтеры якобы застали с упакованными в мусорные пакеты мертвыми... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:40
2020-06-27T19:46
краснодарский край
происшествия
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краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, происшествия