На Кубани проверяют сообщения о живодерке, убивавшей щенков и котят

Ранее Telegram-канал "Подъем" сообщил, что волонтеры городской организации помощи бездомным животным рассказали о женщине, которая покупает в день по 15-30 щенков и котят на рынке якобы для того, чтобы их пристроить. Представители организации хотели предложить ей помощь, но встретили ее с мусорными пакетами в руках, где обнаружили мертвых животных, говорится в материале.