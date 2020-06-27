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На Кубани проверяют сообщения о живодерке, убивавшей щенков и котят
Полиция проводит проверку после публикации о женщине, скупавшей щенков и котят, которую волонтеры якобы застали с упакованными в мусорные пакеты мертвыми... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:46
краснодарский край
происшествия
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РИА Новости
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краснодарский край, происшествия

На Кубани проверяют сообщения о живодерке, убивавшей щенков и котят

19:40 27.06.2020 (обновлено: 19:46 27.06.2020)
822
© Fotolia / kayccoКотенок
Котенок
© Fotolia / kaycco
КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Полиция проводит проверку после публикации о женщине, скупавшей щенков и котят, которую волонтеры якобы застали с упакованными в мусорные пакеты мертвыми животными, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Ранее Telegram-канал "Подъем" сообщил, что волонтеры городской организации помощи бездомным животным рассказали о женщине, которая покупает в день по 15-30 щенков и котят на рынке якобы для того, чтобы их пристроить. Представители организации хотели предложить ей помощь, но встретили ее с мусорными пакетами в руках, где обнаружили мертвых животных, говорится в материале.
"По данному факту, по данному сообщению материал зарегистрирован, проводится проверка", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
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