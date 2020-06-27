В Вологодской области в заброшенном карьере погибла девятилетняя девочка

"По данным следствия, 26 июня… дети играли в заброшенном песчаном карьере в 350 метрах юго-восточнее деревни Еляхино Череповецкого района. Около 20 часов вечера грунт карьера обрушился на девятилетнюю девочку. Дети позвали на помощь взрослых, которые откопали ребенка и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, но девочка скончалась", - говорится в сообщении.