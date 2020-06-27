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В Вологодской области в заброшенном карьере погибла девятилетняя девочка
Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как 9-летняя девочка погибла под обвалом грунта в заброшенном... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:32
следственный комитет россии (ск рф)
вологодская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), вологодская область, происшествия

В Вологодской области в заброшенном карьере погибла девятилетняя девочка

19:31 27.06.2020 (обновлено: 19:32 27.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как 9-летняя девочка погибла под обвалом грунта в заброшенном песчаном карьере в Череповецком районе Вологодской области, где она играла со сверстниками, сообщает СУСК по региону.
"По данным следствия, 26 июня… дети играли в заброшенном песчаном карьере в 350 метрах юго-восточнее деревни Еляхино Череповецкого района. Около 20 часов вечера грунт карьера обрушился на девятилетнюю девочку. Дети позвали на помощь взрослых, которые откопали ребенка и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, но девочка скончалась", - говорится в сообщении.
Как уточняет региональное следственное управление, погибший ребенок гостил в деревне у бабушки.
Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности".
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Следственный комитет России (СК РФ)Вологодская областьПроисшествия
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