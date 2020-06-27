В Тамбовской области пассажирский поезд сбил девочку

"По предварительным данным, сегодня, примерно в 17 часов 45 минут на перегоне станций "Рада – Цена" пассажирским поездом сообщением "Астрахань – Санкт-Петербург" смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения", - говорится в сообщении.