https://ria.ru/20200627/1573567381.html
В Тамбовской области пассажирский поезд сбил девочку
Девочку сбил пассажирский поезд в Тамбовской области, сообщает старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:28
2020-06-27T19:28
следственный комитет россии (ск рф)
тамбовская область
происшествия
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https://ria.ru/20200608/1572637348.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200211/1564532315.html
тамбовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a2570745728caa7c4ad261f750bed149.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), тамбовская область, происшествия