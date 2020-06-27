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В Тамбовской области пассажирский поезд сбил девочку
Девочку сбил пассажирский поезд в Тамбовской области, сообщает старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:28
следственный комитет россии (ск рф)
тамбовская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), тамбовская область, происшествия

В Тамбовской области пассажирский поезд сбил девочку

19:28 27.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Девочку сбил пассажирский поезд в Тамбовской области, сообщает старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"По предварительным данным, сегодня, примерно в 17 часов 45 минут на перегоне станций "Рада – Цена" пассажирским поездом сообщением "Астрахань – Санкт-Петербург" смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения", - говорится в сообщении.
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8 июня, 16:14
На Урале поезд сбил ребенка, которого пьяная мать перевозила через пути
Отмечается, что мальчик 2004 года рождения, который находился рядом, не пострадал.
Следователи организовали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Следственный комитет России (СК РФ)Тамбовская областьПроисшествия
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