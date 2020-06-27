Американского адмирала встревожили российские подлодки в Средиземном море

Он отметил, что современные тихие дизельные субмарины России оснащены ударным ракетным комплексом "Калибр", который способен поразить "любую столицу Европы или Африки". Фогго пришел к выводу, что это повод для расширения американского присутствия в Европе.

"Это указывает на необходимость постоянного высокоэффективного морского присутствия в европейских водах", — уверен он.

Адмирал также заявил, что российские подлодки в Крыму и сирийском Тартусе значительно укрепляют позиции Москвы.

По его словам, США необходимо выработать новую стратегию, которая позволит Пентагону двигаться вперед в условиях "все более усложняющегося геостратегического ландшафта".

Американские военные ранее неоднократно жаловались на то, что российские субмарины лишили их флот "тихой гавани". Так, вице-адмирал ВМС США Эндрю Вуди Льюис заявлял, что Пентагон уже потерял неоспоримое господство в Атлантике. По его словам, Москва использует технику с "более смертоносными системами вооружения", из-за чего подготовка американского флота к различным операциям становится все сложнее. Льюис добавил, что за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США военные чувствуют себя "небезопасно".