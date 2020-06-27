https://ria.ru/20200627/1573567344.html
Американского адмирала встревожили российские подлодки в Средиземном море
Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго забеспокоился из-за активности российских подводных лодок в Средиземном море. Его слова приводит... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:28
2020-06-27T20:31
россия
джеймс фогго
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Covid короновирусович
Это ты еще в Ла-Манше их не обнаружил, весь бы зад себе расчесал от беспокойства!
86
павел рябышев
Не спорьте с этим Сережей. Он сегодня написал, что Ефремов, убивший машиной человека- ни в чем не виноват. Проще телеграфный столб в чем-то убедить.
47
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, джеймс фогго, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, европа, сша, в мире
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Командующий ВМС США
в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго
забеспокоился из-за активности российских подводных лодок в Средиземном море
. Его слова приводит издание Stars and Stripes
.
Он отметил, что современные тихие дизельные субмарины России оснащены ударным ракетным комплексом "Калибр", который способен поразить "любую столицу Европы или Африки". Фогго пришел к выводу, что это повод для расширения американского присутствия в Европе.
"Это указывает на необходимость постоянного высокоэффективного морского присутствия в европейских водах", — уверен он.
Адмирал также заявил, что российские подлодки в Крыму и сирийском Тартусе значительно укрепляют позиции Москвы.
По его словам, США
необходимо выработать новую стратегию, которая позволит Пентагону
двигаться вперед в условиях "все более усложняющегося геостратегического ландшафта".
Американские военные ранее неоднократно жаловались на то, что российские субмарины лишили их флот "тихой гавани". Так, вице-адмирал ВМС США Эндрю Вуди Льюис заявлял, что Пентагон уже потерял неоспоримое господство в Атлантике. По его словам, Москва использует технику с "более смертоносными системами вооружения", из-за чего подготовка американского флота к различным операциям становится все сложнее. Льюис добавил, что за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США военные чувствуют себя "небезопасно".
При этом в Соединенных Штатах не раз указывали, что Военно-морские силы страны необходимо модернизировать. Как писал The National Interest, американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем. Как считают эксперты журнала, авианосным группам Пентагона не хватает "радиуса действия, выносливости, жизнеспособности и специализации" для проведения операций на море.