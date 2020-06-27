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Американского адмирала встревожили российские подлодки в Средиземном море
Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго забеспокоился из-за активности российских подводных лодок в Средиземном море. Его слова приводит... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:31
россия
джеймс фогго
военно-морские силы сша
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европа
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Не спорьте с этим Сережей. Он сегодня написал, что Ефремов, убивший машиной человека- ни в чем не виноват. Проще телеграфный столб в чем-то убедить.
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, джеймс фогго, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, европа, сша, в мире

Американского адмирала встревожили российские подлодки в Средиземном море

19:28 27.06.2020 (обновлено: 20:31 27.06.2020)
16462
© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М
© Фото : СЕВМАШ
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго забеспокоился из-за активности российских подводных лодок в Средиземном море. Его слова приводит издание Stars and Stripes.
Он отметил, что современные тихие дизельные субмарины России оснащены ударным ракетным комплексом "Калибр", который способен поразить "любую столицу Европы или Африки". Фогго пришел к выводу, что это повод для расширения американского присутствия в Европе.
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"Это указывает на необходимость постоянного высокоэффективного морского присутствия в европейских водах", — уверен он.
Адмирал также заявил, что российские подлодки в Крыму и сирийском Тартусе значительно укрепляют позиции Москвы.
По его словам, США необходимо выработать новую стратегию, которая позволит Пентагону двигаться вперед в условиях "все более усложняющегося геостратегического ландшафта".
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Американские военные ранее неоднократно жаловались на то, что российские субмарины лишили их флот "тихой гавани". Так, вице-адмирал ВМС США Эндрю Вуди Льюис заявлял, что Пентагон уже потерял неоспоримое господство в Атлантике. По его словам, Москва использует технику с "более смертоносными системами вооружения", из-за чего подготовка американского флота к различным операциям становится все сложнее. Льюис добавил, что за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США военные чувствуют себя "небезопасно".
При этом в Соединенных Штатах не раз указывали, что Военно-морские силы страны необходимо модернизировать. Как писал The National Interest, американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем. Как считают эксперты журнала, авианосным группам Пентагона не хватает "радиуса действия, выносливости, жизнеспособности и специализации" для проведения операций на море.
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197484671412
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РоссияДжеймс ФоггоВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАЕвропаСШАВ мире
Популярные комментарии
Это ты еще в Ла-Манше их не обнаружил, весь бы зад себе расчесал от беспокойства!
27 июня, 19:34
Covid короновирусович
57290000
Не спорьте с этим Сережей. Он сегодня написал, что Ефремов, убивший машиной человека- ни в чем не виноват. Проще телеграфный столб в чем-то убедить.
27 июня, 20:03
прпавел рябышев
4700000
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