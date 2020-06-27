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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573567315.html
В Мьянме продлили ограничительные меры
Власти Мьянмы продлили до 15 июля действие противоэпидемических мер для борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщает газета Myanmar Times. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:29
распространение нового коронавируса
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мьянма
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, мьянма, в мире

В Мьянме продлили ограничительные меры

19:28 27.06.2020 (обновлено: 19:29 27.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПередвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Власти Мьянмы продлили до 15 июля действие противоэпидемических мер для борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщает газета Myanmar Times.
Отмечается, что в субботу Центральный комитет по профилактике, контролю и лечению COVID-19 продлил действие ограничений в пятый раз с апреля, когда они впервые были введены.
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Меры властей обязывают жителей Мьянмы носить маски в общественных местах. Также в стране запрещено проведение массовых мероприятий и собраний, установлен лимит в пять человек.
В бывшей столице и самом большом городе страны Янгоне комендантский час с полуночи до четырех утра будет действовать и дальше. Между тем в населенном пункте Инсейн (более 200 тысяч населения), расположенном к северу от Янгона, продолжится карантин.
По данным минздрава Мьянмы, в общей сложности коронавирусом заразились 293 человека, 216 из них выздоровели и шестеро умерли. Больше всего случаев заражения выявлено в Янгоне - там заболели 204 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМьянмаВ мире
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