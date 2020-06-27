В Мьянме продлили ограничительные меры

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Власти Власти Мьянмы продлили до 15 июля действие противоэпидемических мер для борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщает газета Myanmar Times

Отмечается, что в субботу Центральный комитет по профилактике, контролю и лечению COVID-19 продлил действие ограничений в пятый раз с апреля, когда они впервые были введены.

Меры властей обязывают жителей Мьянмы носить маски в общественных местах. Также в стране запрещено проведение массовых мероприятий и собраний, установлен лимит в пять человек.

В бывшей столице и самом большом городе страны Янгоне комендантский час с полуночи до четырех утра будет действовать и дальше. Между тем в населенном пункте Инсейн (более 200 тысяч населения), расположенном к северу от Янгона, продолжится карантин.

По данным минздрава Мьянмы, в общей сложности коронавирусом заразились 293 человека, 216 из них выздоровели и шестеро умерли. Больше всего случаев заражения выявлено в Янгоне - там заболели 204 человека.