"Автодор" назвал стоимость строительства участка М11 в обход Твери

В "Автодоре" заявили, что трассу "Москва-Казань" можно сдать в 2024 году

В "Автодоре" заявили, что трассу "Москва-Казань" можно сдать в 2024 году

В начале июня госкомпания сообщала, что планирует начать строительство участка М11 в обход Твери в 2021 году и закончить в 2023. Проектирование должно завершиться в 2021 году. Проектом будет предусмотрено строительство четырехполосного участка длиной более 60 километров первой технической категории, где возможно ввести для легковых автомобилей скоростной режим в 130 км/ч, пояснял "Автодор".