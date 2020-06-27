https://ria.ru/20200627/1573566947.html
ВСУ обстреляли жилые дома на окраине Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:14
2020-06-27T20:01
луганская народная республика
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецк (донецкая область)
оон
в мире
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https://ria.ru/20200612/1572866132.html
8
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928550_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_66062cbc41f66349a77f38d780be1b10.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецк (донецкая область), оон, в мире