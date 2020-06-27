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ВСУ обстреляли жилые дома на окраине Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:01
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луганская народная республика, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецк (донецкая область), оон, в мире

ВСУ обстреляли жилые дома на окраине Донецка, заявили в ДНР

19:14 27.06.2020 (обновлено: 20:01 27.06.2020)
2706
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНа месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
​ "Сегодня в 17:25 вооруженные формирования Украины открыли огонь по Александровке с применением СПГ. В результате обстрела произошло возгорание двух жилых домов", — сказал он.
По его словам, украинские военные не прекращают обстрел этого района. Из-за этого пожарные расчеты не могут приступить к тушению очагов возгорания.
Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки ВСУ трижды нарушили перемирие. По территории республики были выпущены мины калибра 82 миллиметра, в зоне обстрела оказались три населенных пункта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Жительница поселка Шахты 6-7 в Горловке показывает разрушения на территории своего хозяйства после обстрела
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецк (Донецкая область)ООНВ мире
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