Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Из-за неопределенности с возобновлением международного сообщения российские туроператоры начали аннулировать путевки за границу. Об этом сообщает " Из-за неопределенности с возобновлением международного сообщения российские туроператоры начали аннулировать путевки за границу. Об этом сообщает " Вестник АТОР ".

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц", — говорится в сообщении.

О планах отменить туры уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и " Интурист ". Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.

Позднее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с РИА Новости назвала перенос июльских путевок "плановой работой" из-за сохранения ограничений на передвижение и допустила аналогичные меры в отношении туров во вторую половину месяца.

"Более того, если период туристической изоляции между Россией и другими странами по каким-то причинам затянется, то компании вынуждены будут переносить туры, запланированные на вторую половину июля", — рассказала она.

Ломидзе также уточнила, что туристы смогут совершить свои поездки в соответствии с договорами, включая стоимость турпродукта, но после снятия ограничений на международные путешествия.

Из-за пандемии коронавируса российские власти полностью закрыли международное пассажирское авиасообщение. Перевозчики смогут выполнять только вывоз россиян на родину, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.

Накануне глава Минтранса Евгений Дитрих сообщал, что Россия может возобновить международные полеты в июле после того, как власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Всего, по данным ВОЗ , инфекцией заражено около 9,65 миллиона человек, более 491 тысячи из которых погибли.

В России в настоящее время зафиксировано свыше 627 тысяч случаев заражения. Более 393 тысяч человек выздоровели, почти девять тысяч — скончались.