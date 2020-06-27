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Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Из-за неопределенности с возобновлением международного сообщения российские туроператоры начали аннулировать путевки за границу. Об этом сообщает "Вестник... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T23:08
майя ломидзе
новости - туризм
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Мдя... Россиян теперь никуда не пускают...
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В твоей Украине он и не начинался. В России всё нормально.
113
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155721/50/1557215053_0:198:3077:1929_1400x0_80_0_0_862ff9523cdd5df404b277e0643efecc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майя ломидзе, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

19:11 27.06.2020 (обновлено: 23:08 27.06.2020)
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Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта Внуково
© РИА Новости / Владимир Песня
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Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Из-за неопределенности с возобновлением международного сообщения российские туроператоры начали аннулировать путевки за границу. Об этом сообщает "Вестник АТОР".
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц", — говорится в сообщении.
О планах отменить туры уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и "Интурист". Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
Позднее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с РИА Новости назвала перенос июльских путевок "плановой работой" из-за сохранения ограничений на передвижение и допустила аналогичные меры в отношении туров во вторую половину месяца.
"Более того, если период туристической изоляции между Россией и другими странами по каким-то причинам затянется, то компании вынуждены будут переносить туры, запланированные на вторую половину июля", — рассказала она.
Ломидзе также уточнила, что туристы смогут совершить свои поездки в соответствии с договорами, включая стоимость турпродукта, но после снятия ограничений на международные путешествия.
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Из-за пандемии коронавируса российские власти полностью закрыли международное пассажирское авиасообщение. Перевозчики смогут выполнять только вывоз россиян на родину, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.
Накануне глава Минтранса Евгений Дитрих сообщал, что Россия может возобновить международные полеты в июле после того, как власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны.
Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Всего, по данным ВОЗ, инфекцией заражено около 9,65 миллиона человек, более 491 тысячи из которых погибли.
В России в настоящее время зафиксировано свыше 627 тысяч случаев заражения. Более 393 тысяч человек выздоровели, почти девять тысяч — скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМайя ЛомидзеНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Общество
Популярные комментарии
Мдя... Россиян теперь никуда не пускают...
27 июня, 19:43
ОЛОлег Ливанов
186264954
В твоей Украине он и не начинался. В России всё нормально.
27 июня, 20:00
Арсений Новиков
96210014
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