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Аптека в столице Австрии решила сменить "расистское" название
Аптека Mohren Apotheke в Вене приняла решение сменить название, признав, что слово Mohren, являющееся устаревшим немецким термином для обозначения темнокожих... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:08
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
австрия
вена
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, австрия, вена, в мире

Аптека в столице Австрии решила сменить "расистское" название

19:08 27.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену с собора святого Стефана
Вид на Вену с собора святого Стефана
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену с собора святого Стефана. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Аптека Mohren Apotheke в Вене приняла решение сменить название, признав, что слово Mohren, являющееся устаревшим немецким термином для обозначения темнокожих рабов, для многих людей является дискриминационным и оскорбительным.
В заявлении на сайте аптеки говорится, что в Средние века медицина в Европе не была развита, и эффективные лекарственные средства поставляли из Африки и стран Востока. В связи с этим в знак признательности в названиях многих аптек фигурировали такие слова, как Mohren. Данное слово в Средневековье употреблялось применительно к людям с темным оттенком кожи.
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"Мы хотим сохранить память об этих целителях и их целительском искусстве и тем самым напомнить, что лечебное искусство существовало не только в европейских монастырях. Но мы осознаем, что для многих людей данный термин является дискриминационным и оскорбительным, и работаем над переоформлением", - подчеркивается в заявлении.
По сообщению издания Kronen Zeitung, с витрины аптеки в австрийской столице уже убрали изображение африканца, вместо него теперь можно увидеть текст, объясняющий, как возникло название Mohren Apotheke.
На прошлой неделе стало известно, что в центре Берлина неизвестные закрасили часть названия станции метро Моренштрассе и таблички с названием одноименной улицы, сопроводив это антифашистскими надписями и стикерами. На табличках было закрашено слово Mohren. По одной из версий, название улица получила из-за того, что на ней жили чернокожие, служившие принцу Пруссии, первому маркграфу Бранденбург-Шведтскому Филиппу Вильгельму.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Трагический инцидент привел также к пересмотру в ряде стран отношения к историческому наследию: сносятся памятники, переименовываются места и улицы, названия которых связывают с расовыми стереотипами.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаАвстрияВенаВ мире
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