Аптека в столице Австрии решила сменить "расистское" название

"Мы хотим сохранить память об этих целителях и их целительском искусстве и тем самым напомнить, что лечебное искусство существовало не только в европейских монастырях. Но мы осознаем, что для многих людей данный термин является дискриминационным и оскорбительным, и работаем над переоформлением", - подчеркивается в заявлении.