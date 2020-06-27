Московские власти рассказали о загруженности дорог в городе

"(Больше на) 4% от общего числа личных авто по сравнению с таким же периодом прошлого года (+40 тысяч машин по сравнению с прошлой неделей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что загруженность столичных дорог в 14 часов в субботу составляла два балла, что на один балл меньше по сравнению с прошлой неделей и на два - с прошлым годом.