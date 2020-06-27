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Московские власти рассказали о загруженности дорог в городе
Московские автомобилисты в субботу пользовались личным транспортом на 4% больше, чем в прошлом году при загруженности дорог на два балла выше, сообщает... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:07
москва
общество
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москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
москва, общество

Московские власти рассказали о загруженности дорог в городе

19:07 27.06.2020
208
© РИА Новости / Алексей МайшевКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Московские автомобилисты в субботу пользовались личным транспортом на 4% больше, чем в прошлом году при загруженности дорог на два балла выше, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"(Больше на) 4% от общего числа личных авто по сравнению с таким же периодом прошлого года (+40 тысяч машин по сравнению с прошлой неделей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что загруженность столичных дорог в 14 часов в субботу составляла два балла, что на один балл меньше по сравнению с прошлой неделей и на два - с прошлым годом.
Согласно статистике, число поездок на каршеринге составило 48 тысяч.
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