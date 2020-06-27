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Распространение нового коронавируса
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В Токио второй день подряд фиксируют выше 50 случаев заражения COVID-19
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице Японии Токио за сутки вновь превысило 50 человек, свидетельствуют данные телеканала NHK,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
япония
токио
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, воз, япония, токио, в мире

В Токио второй день подряд фиксируют выше 50 случаев заражения COVID-19

19:03 27.06.2020 (обновлено: 19:04 27.06.2020)
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© РИА Новости / Ксения НакаЦентр Токио после введения режима ЧС
Центр Токио после введения режима ЧС
© РИА Новости / Ксения Нака
Центр Токио после введения режима ЧС. Архивное фото
ТОКИО, 27 июн - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице Японии Токио за сутки вновь превысило 50 человек, свидетельствуют данные телеканала NHK, который собирает и обобщает данные местных муниципалитетов.
По его данным, в субботу COVID-19 был подтвержден у 57 человек. Накануне сообщалось о 54 зараженных. Выше 50 случаев фиксировали полтора месяца назад, в начале мая, и 24 июня. Последнее время число заражений шло на спад.
Всего в стране, по данным на 23.00 субботы (17.00 мск), подтвержден 19 121 случай заражения коронавирусом. Всего скончались 985 человек, состояние еще 49 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 17 110 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,65 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЯпонияТокиоВ мире
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