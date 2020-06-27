Движение "Талибан" опровергло публикацию NYT о связях с Россией

"Эти слухи распространяются, чтобы создать препятствия для ухода войск США, ослабить и ввести в заблуждение сторонников мира в Америке и приписать великий героизм и достижения афганцев иностранным кругам. Мы заверяем наш народ и весь мир в том, что Исламский Эмират не является чьим-либо орудием, и не используется для продвижения иностранных целей", - отмечается в тексте.