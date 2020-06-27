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Движение "Талибан" опровергло публикацию NYT о связях с Россией
Радикальное движение "Талибан" опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:57
афганистан
катар
талибан
сша
в мире
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афганистан, катар, талибан, сша, в мире

Движение "Талибан" опровергло публикацию NYT о связях с Россией

18:56 27.06.2020 (обновлено: 18:57 27.06.2020)
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© AP Photo / Ishtiaq Mahsud, FileЧлены движения Талибан в Южном Вазиристане, Пакистан
Члены движения Талибан в Южном Вазиристане, Пакистан
© AP Photo / Ishtiaq Mahsud, File
Члены движения Талибан в Южном Вазиристане, Пакистан. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане, говорится в заявлении организации.
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про РФ и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.
Здание Министерства иностранных дел России
Вчера, 10:22
МИД назвал статью NYT о действиях России в Афганистане вбросом
"Ранее некоторые западные СМИ опубликовали сообщения, в которых утверждается, что бойцы Исламского Эмирата получали платежи от России за убийства американских войск и другие слухи такого рода. Мы решительно отвергаем это утверждение. Длящийся 19 лет джихад...не обязан ничем каким-либо органам разведки или иностранным государствам, Эмирату не нужен никто, чтобы определить цели", - говорится в заявлении официального представителя движения Забиуллы Муджахида.

"Эти слухи распространяются, чтобы создать препятствия для ухода войск США, ослабить и ввести в заблуждение сторонников мира в Америке и приписать великий героизм и достижения афганцев иностранным кругам. Мы заверяем наш народ и весь мир в том, что Исламский Эмират не является чьим-либо орудием, и не используется для продвижения иностранных целей", - отмечается в тексте.

Также талибы указали, что к миру в стране приведет осуществление соглашения, заключенного с США.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Здание посольства России в США
Вчера, 05:30
Посольство России заявило об угрозах после статьи NYT о талибах
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АфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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