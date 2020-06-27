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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573566191.html
В Великобритании число жертв COVID-19 за сутки выросло на 100 человек
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 100 человек до 43 514, количество заболевших выросло на 890 до 310 250, свидетельствуют данные РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
великобритания
в мире
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:223:3245:2048_1400x0_80_0_0_2b866bd5bc77041800c1f52133143c16.jpg
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60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, великобритания, в мире

В Великобритании число жертв COVID-19 за сутки выросло на 100 человек

18:55 27.06.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 27 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 100 человек до 43 514, количество заболевших выросло на 890 до 310 250, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее число умерших увеличилось на 186, заболевших - на 1006.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВеликобританияВ мире
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