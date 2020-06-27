https://ria.ru/20200627/1573566191.html
В Великобритании число жертв COVID-19 за сутки выросло на 100 человек
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 100 человек до 43 514, количество заболевших выросло на 890 до 310 250, свидетельствуют данные РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:55
2020-06-27T18:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
великобритания
в мире
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https://ria.ru/20200625/1573487288.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, великобритания, в мире