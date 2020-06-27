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Лукашенко пожелал выпускникам белорусских вузов сберечь страну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил выпускникам белорусских вузов, что главное - сберечь страну. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:53
александр лукашенко
минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко пожелал выпускникам белорусских вузов сберечь страну

18:53 27.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил выпускникам белорусских вузов, что главное - сберечь страну.
"Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного - сберечь свою страну. Это (суверенитет - ред.) не абстрактное понятие. Это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей", - сказал Лукашенко в субботу в Минске, выступая на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования. Президента цитирует Sputnik Беларусь.
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По его словам, "это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада". "Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы", - продолжил Лукашенко.
Президент отметил, что Республиканский бал выпускников - добрая традиция, и призвал молодежь сохранять традиции. "Когда есть традиции, тогда мы имеем право называть себя народом. Если нет традиций - мы не народ. Я уверен, что вы можете сделать это. Сделайте это, пожалуйста. И нашей родной Беларусью, которую вы сохраните и сделаете еще более красивой и сильной, будут гордиться наши потомки", - заявил глава белорусского государства.
Он признался, что мечтает о том, чтобы спустя годы молодежь, как и старшее поколение, рассказывала "своим детям и внукам, как строили свою независимую Беларусь, как сохранили и приумножили наше национальное богатство, как сберегли мир и согласие в обществе, как гордитесь предками и бережете традиции". По словам президента, он рад тому, что выпускники уже включены в реальную жизнь, а не иллюзорную, которую порой пытаются навязать людям, тому, что многие из них состоялись как молодые ученые, педагоги, врачи, производственники, активно реализуют свои таланты в культуре и искусстве.
Особые слова признательности белорусский лидер адресовал выпускникам медицинских вузов, которые в экстремальной ситуации, связанной с пандемией нового коронавируса, проявили себя настоящими профессионалами. "В борьбе за здоровье человека смело, плечом к плечу встали рядом со своими старшими коллегами. В сложный период показали, что отечественное здравоохранение, жизнь и здоровье людей, будущее страны, как и прежде, будут в надежных руках", - отметил Лукашенко.
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Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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