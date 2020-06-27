Лукашенко пожелал выпускникам белорусских вузов сберечь страну

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил выпускникам белорусских вузов, что главное - сберечь страну.

"Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного - сберечь свою страну. Это (суверенитет - ред.) не абстрактное понятие. Это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей", - сказал Лукашенко в субботу в Минске , выступая на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования. Президента цитирует Sputnik Беларусь

По его словам, "это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада". "Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы", - продолжил Лукашенко.

Президент отметил, что Республиканский бал выпускников - добрая традиция, и призвал молодежь сохранять традиции. "Когда есть традиции, тогда мы имеем право называть себя народом. Если нет традиций - мы не народ. Я уверен, что вы можете сделать это. Сделайте это, пожалуйста. И нашей родной Беларусью, которую вы сохраните и сделаете еще более красивой и сильной, будут гордиться наши потомки", - заявил глава белорусского государства.

Он признался, что мечтает о том, чтобы спустя годы молодежь, как и старшее поколение, рассказывала "своим детям и внукам, как строили свою независимую Беларусь, как сохранили и приумножили наше национальное богатство, как сберегли мир и согласие в обществе, как гордитесь предками и бережете традиции". По словам президента, он рад тому, что выпускники уже включены в реальную жизнь, а не иллюзорную, которую порой пытаются навязать людям, тому, что многие из них состоялись как молодые ученые, педагоги, врачи, производственники, активно реализуют свои таланты в культуре и искусстве.