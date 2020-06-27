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В Калининградской области 10 июля откроют рестораны и бассейны
Рестораны, кафе, а также бассейны, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, в Калининградской области планируется открыть 10 июля, сообщил... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон алиханов
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
калининградская область
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон алиханов, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, общество

В Калининградской области 10 июля откроют рестораны и бассейны

18:52 27.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЛетняя веранда ресторана "Чайковский" в Калининграде
Летняя веранда ресторана Чайковский в Калининграде
© РИА Новости / Евгений Одиноков
КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Рестораны, кафе, а также бассейны, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, в Калининградской области планируется открыть 10 июля, сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram.
Сезонные летние кафе и веранды стационарных ресторанов открылись в Калининградской области с 20 июня. Также к работе приступили фитнес-клубы для одиночных занятий, с 29 июня смогут работать спортивные секции и станут возможны групповые спортивные тренировки.
"Ориентир по дате открытия кафе и ресторанов, а также бассейнов и других учреждений 3-го этапа, 10 июля 2020 года (при условии сохранения положительной динамики по коронавирусной инфекции). Санатории возобновляют работу с 27 июня при соблюдении требований Роспотребнадзора", - написал губернатор.
Он добавил, что ограничения по количеству посетителей в магазинах снимаются (до настоящего времени можно было находиться одному покупателю на 50 квадратных метрах), нужно соблюдать только официальные рекомендации Роспотребнадзора по социальной дистанции между посетителями магазина.
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"Мы работаем над снятием ограничений по поездам дальнего следования, надеемся на их снятие в понедельник-вторник будущей недели (сейчас на поезд могут купить билет только проживающие в регионе граждане). Вопрос открытия государственной границы находится в Федеральной юрисдикции, регион не может принимать решений по нему. Даты открытия границ региональные власти назвать не могут", - сообщил Алиханов.
Всего на 27 июня на COVID-19 обследовано 85,3 тысячи человек. Выявлено 2411 случаев заражения, 1399 человек из этого числа выздоровели, умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 1532 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон АлихановКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калининградская областьОбщество
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