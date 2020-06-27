В Калининградской области 10 июля откроют рестораны и бассейны

КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Рестораны, кафе, а также бассейны, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, в Рестораны, кафе, а также бассейны, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, в Калининградской области планируется открыть 10 июля, сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram

Сезонные летние кафе и веранды стационарных ресторанов открылись в Калининградской области с 20 июня. Также к работе приступили фитнес-клубы для одиночных занятий, с 29 июня смогут работать спортивные секции и станут возможны групповые спортивные тренировки.

"Ориентир по дате открытия кафе и ресторанов, а также бассейнов и других учреждений 3-го этапа, 10 июля 2020 года (при условии сохранения положительной динамики по коронавирусной инфекции). Санатории возобновляют работу с 27 июня при соблюдении требований Роспотребнадзора ", - написал губернатор.

Он добавил, что ограничения по количеству посетителей в магазинах снимаются (до настоящего времени можно было находиться одному покупателю на 50 квадратных метрах), нужно соблюдать только официальные рекомендации Роспотребнадзора по социальной дистанции между посетителями магазина.

"Мы работаем над снятием ограничений по поездам дальнего следования, надеемся на их снятие в понедельник-вторник будущей недели (сейчас на поезд могут купить билет только проживающие в регионе граждане). Вопрос открытия государственной границы находится в Федеральной юрисдикции, регион не может принимать решений по нему. Даты открытия границ региональные власти назвать не могут", - сообщил Алиханов.

Всего на 27 июня на COVID-19 обследовано 85,3 тысячи человек. Выявлено 2411 случаев заражения, 1399 человек из этого числа выздоровели, умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 1532 человека.