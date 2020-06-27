Епархия порекомендовала не посещать монастырь, где напали на Собчак

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Екатеринбургская епархия рекомендует не посещать Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где ранее сегодня напали на телеведущую Ксению Собчак.
Ранее Собчак сообщила о том, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. В епархии РИА Новости ранее заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам.
Пресс-секретарь ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых пока воздержался от комментариев по данной ситуации.
"В епархии рекомендуют временно воздержаться от посещения Среднеуральского монастыря - вплоть до исправления сегодняшних настроений", - сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе епархии.
Ранее отец Сергий заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались на видеохостинге Youtube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении схиигумена в служении. Он находится под церковным судом.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.