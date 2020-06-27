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В Токио на станции метро произошло задымление
Движение поездов по линии Гиндза токийского метрополитена было приостановлено из-за появления дыма на одной из станций, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:46
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япония, токио, в мире

В Токио на станции метро произошло задымление

18:46 27.06.2020
102
© Flickr / tinou baoТокийское метро
Токийское метро
© Flickr / tinou bao
ТОКИО, 27 июн – РИА Новости. Движение поездов по линии Гиндза токийского метрополитена было приостановлено из-за появления дыма на одной из станций, сообщает агентство Киодо.
По данным представителей метрополитена, возможной причиной задымления мог стать сбой в работе системы кондиционирования. Движение по линии Гиндза было возобновлено спустя 15 минут. О пострадавших не сообщается.
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Линия Гиздза протяженностью 14,3 километра соединяет такие оживленные станции, как Сибуя, Уэно, Гиндза, Симбаси и другие.
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