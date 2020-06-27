https://ria.ru/20200627/1573565773.html
В Токио на станции метро произошло задымление
Движение поездов по линии Гиндза токийского метрополитена было приостановлено из-за появления дыма на одной из станций, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:46
2020-06-27T18:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, токио, в мире