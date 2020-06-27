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В Омске на реке Омь обнаружил пятна нефтепродуктов
Минприроды Омской области сообщило что в пробах воды из реки Омь обнаружено содержание нефтепродуктов, началось административное расследование, сообщили... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:44
иртыш (река)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
омская область
омск
происшествия
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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иртыш (река), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), омская область, омск, происшествия

В Омске на реке Омь обнаружил пятна нефтепродуктов

18:44 27.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСлияние рек Омь и Иртыш в Омске
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске. Архивное фото
ОМСК, 27 июн - РИА Новости. Минприроды Омской области сообщило что в пробах воды из реки Омь обнаружено содержание нефтепродуктов, началось административное расследование, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства Омской области.
Сообщение о маслянистых пятнах на реке Омь появилось в сообществе "Аварийный Омск" ВКонтакет. В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области сообщили, что информация о появлении маслянистых пятен поступила 26 июня в 20:20.
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Как отметили в министерстве, сообщение передали в Омское региональное отделение Департамента Росприроднадзора по СФО, которое занимается охраной рек Омь и Иртыш как объектов федерального надзора.
"...специалисты вместе со специалистами ЦЛАТИ выехали на место для проведения обследования акватории Оми. Были проведены отборы проб воды в трех точках ниже по течению от Октябрьского моста (в Омске). По результатам лабораторного анализа в пробах, предположительно, установлено содержание нефтепродуктов - возможно, отработанного масла", - сообщили журналистам в минприроды Омской области.
В ведомстве добавили, что 27 июня акваторию реки Омь повторно обследовали, но следов загрязнения не обнаружили. Началось административное расследование по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение).
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Иртыш (река)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Омская областьОмскПроисшествия
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