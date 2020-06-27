В Омске на реке Омь обнаружил пятна нефтепродуктов

Сообщение о маслянистых пятнах на реке Омь появилось в сообществе "Аварийный Омск" ВКонтакет. В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области сообщили, что информация о появлении маслянистых пятен поступила 26 июня в 20:20.