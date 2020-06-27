Здание парламента Киргизии закрыли на дезинфекцию

БИШКЕК, 27 июн - РИА Новости. Здание, в котором находится парламент и аппарат президента Здание, в котором находится парламент и аппарат президента Киргизии , закрыто на дезинфекцию после обнаруженных случаев COVID-19, сообщили РИА Новости в субботу республиканском штабе по борьбе с коронавирусом

"Белый дом закрыт на дезинфекцию на два дня - субботу и воскресенье", - заявил представитель штаба.

Ранее пресс-служба президента страны сообщила, что коронавирус был выявлен у 17 сотрудников аппарата президента. Также около 10 случаев инфицирования - среди депутатов и работников парламента. Кроме того, инфекцию нашли у 26 сотрудников аппарата правительства.

На сегодняшний день общее количество зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 4513. Умерли 46 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2212 пациентов.