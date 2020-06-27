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Здание парламента Киргизии закрыли на дезинфекцию
Здание, в котором находится парламент и аппарат президента Киргизии, закрыто на дезинфекцию после обнаруженных случаев COVID-19, сообщили РИА Новости в субботу... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:42
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

Здание парламента Киргизии закрыли на дезинфекцию

18:42 27.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Жогорку Кенеш (парламанта) Киргизской Республики в Бишкеке, Киргизия
Здание Жогорку Кенеш (парламанта) Киргизской Республики в Бишкеке, Киргизия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Жогорку Кенеш (парламанта) Киргизской Республики в Бишкеке, Киргизия. Архивное фото
БИШКЕК, 27 июн - РИА Новости. Здание, в котором находится парламент и аппарат президента Киргизии, закрыто на дезинфекцию после обнаруженных случаев COVID-19, сообщили РИА Новости в субботу республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"Белый дом закрыт на дезинфекцию на два дня - субботу и воскресенье", - заявил представитель штаба.
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Ранее пресс-служба президента страны сообщила, что коронавирус был выявлен у 17 сотрудников аппарата президента. Также около 10 случаев инфицирования - среди депутатов и работников парламента. Кроме того, инфекцию нашли у 26 сотрудников аппарата правительства.
На сегодняшний день общее количество зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 4513. Умерли 46 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2212 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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