Главы Мордовии и Башкирии проголосовали по поправкам в Конституцию

"Глава Мордовии прибыл на избирательный участок №557, расположенный в здании Государственного русского драматического театра, вместе с супругой. На входе они прошли обязательную процедуру измерения температуры тела и обработки рук, а также получили индивидуальные наборы для голосования со средствами защиты", - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Мы выбираем сейчас путь для себя и страны на много лет вперед. На мой взгляд, самое важное, что есть в новой Конституции, - это социальные гарантии людей. Речь идет об индексации пенсий, о том, что зарплата не может быть ниже величины прожиточного минимума. Это очень важно, что ежедневная жизнь человека определяется конституцией", - заявил журналистам Волков.

Глава Башкирии Радий Хабиров вместе с супругой проголосовал на избирательном участке в здании Государственного концертного зала "Башкортостан". "Мы выбираем наше будущее - спокойное, поступательное развитие. Конституция должна отражать происходящие изменения… Для меня конституция - это спокойствие и понимание перспектив развития. У многих из нас есть дети, внуки, и мы должны понимать, что после себя оставляем. Это осознание и понимание того, каким станет наше будущее", - цитирует пресс-служба главы республики слова Хабирова.