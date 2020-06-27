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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Главы Мордовии и Башкирии проголосовали по поправкам в Конституцию
Глава Мордовии Владимир Волков и глава Башкирии Радий Хабиров в субботу приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:40
голосование по поправкам в конституцию
радий хабиров
республика башкортостан
владимир волков (политик)
республика мордовия
владимир путин
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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радий хабиров, республика башкортостан, владимир волков (политик), республика мордовия, владимир путин, общество

Главы Мордовии и Башкирии проголосовали по поправкам в Конституцию

18:40 27.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков и глава Башкирии Радий Хабиров в субботу приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию.
"Глава Мордовии прибыл на избирательный участок №557, расположенный в здании Государственного русского драматического театра, вместе с супругой. На входе они прошли обязательную процедуру измерения температуры тела и обработки рук, а также получили индивидуальные наборы для голосования со средствами защиты", - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 18:36Голосование по поправкам в Конституцию
Главы трех регионов ЦФО проголосовали по поправкам
"Мы выбираем сейчас путь для себя и страны на много лет вперед. На мой взгляд, самое важное, что есть в новой Конституции, - это социальные гарантии людей. Речь идет об индексации пенсий, о том, что зарплата не может быть ниже величины прожиточного минимума. Это очень важно, что ежедневная жизнь человека определяется конституцией", - заявил журналистам Волков.
Глава Башкирии Радий Хабиров вместе с супругой проголосовал на избирательном участке в здании Государственного концертного зала "Башкортостан". "Мы выбираем наше будущее - спокойное, поступательное развитие. Конституция должна отражать происходящие изменения… Для меня конституция - это спокойствие и понимание перспектив развития. У многих из нас есть дети, внуки, и мы должны понимать, что после себя оставляем. Это осознание и понимание того, каким станет наше будущее", - цитирует пресс-служба главы республики слова Хабирова.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Глава Дагестана Владимир Васильев
Вчера, 16:08Голосование по поправкам в Конституцию
Глава Дагестана проголосовал по поправкам к Конституции
402014
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Голосование по поправкам в КонституциюРадий ХабировРеспублика БашкортостанВладимир Волков (политик)Республика МордовияВладимир ПутинОбщество
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