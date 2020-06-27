https://ria.ru/20200627/1573565583.html
В Греции еще 23 человека заразились коронавирусом
В Греции за минувшие сутки выявлены 23 новых случая инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3366 случаев COVID-19, сообщила в субботу... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:38
2020-06-27T18:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
греция
в мире
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910797_0:160:3073:1889_1400x0_80_0_0_ef0308789aa41f5af87e3dc2af0033c1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, греция, в мире