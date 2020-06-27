Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573565583.html
В Греции еще 23 человека заразились коронавирусом
В Греции за минувшие сутки выявлены 23 новых случая инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3366 случаев COVID-19, сообщила в субботу... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910797_0:160:3073:1889_1400x0_80_0_0_ef0308789aa41f5af87e3dc2af0033c1.jpg
https://ria.ru/20200626/1573506615.html
https://ria.ru/20200625/1573487288.html
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910797_0:160:3073:1889_1400x0_80_0_0_ef0308789aa41f5af87e3dc2af0033c1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910797_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f1727ef1c489fbe1f9d4be97fe9fefa1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910797_513:0:2561:2048_1400x0_80_0_0_1a75c7fc3d653f23f847617d77b6d27b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, греция, в мире

В Греции еще 23 человека заразились коронавирусом

18:38 27.06.2020
230
© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 27 июн - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 23 новых случая инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3366 случаев COVID-19, сообщила в субботу Национальная организация общественного здравоохранения.
Умерших от коронавируса за последние сутки нет. Всего в Греции от COVID-19 скончался 191 человек.
Коронавирус
26 июня, 12:05Распространение нового коронавируса
Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе
В отделениях интенсивной терапии интубированы 11 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 119 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
25 июня, 20:21Распространение нового коронавируса
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗГрецияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотаки
Премьер Греции заявил о полном контроле ситуации с COVID-19 в стране
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Великобритании число жертв COVID-19 за сутки выросло на 100 человек
Здание Жогорку Кенеш (парламанта) Киргизской Республики в Бишкеке, Киргизия
Здание парламента Киргизии закрыли на дезинфекцию
Токийское метро
В Токио на станции метро произошло задымление
Украинские полицейские
На Украине за два дня составили 355 протоколов о нарушении карантина
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
Эксперт объяснил скачок цен производителей бензина на 12%
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Коронавирус нашли у 26 сотрудников аппарата правительства Киргизии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пожелал выпускникам белорусских вузов сберечь страну
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
В Мьянме продлили ограничительные меры
Центр Токио после введения режима ЧС
В Токио второй день подряд фиксируют выше 50 случаев заражения COVID-19
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Главы трех регионов ЦФО проголосовали по поправкам
Саммит АТЭС в Гонолулу
Гавайи готовы принимать туристов, сдавших отрицательный тест на COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Мордовии умер еще один врач с подозрением на COVID-19
Виктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
Защита осужденного по делу "Сети"* обжаловала приговор
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Палестине за сутки 67 человек заболели COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
08:08В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
08:05В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
07:46Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса
07:14В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки
07:07Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
07:07В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
06:34В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
06:08Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
06:07В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
05:52Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
05:48СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
05:20СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
05:11Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
05:05Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
04:57Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
04:47В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
04:36В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart
04:34Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
04:28СМИ: три человека пострадали из-за стрельбы в калифорнийском Walmart
Лента новостейМолния